Los derechos de autor de las marchas de Semana Santa, a debate en el I Encuentro de Compositores de Sevilla

Una cuestión que se remonta años atrás y que ahora se abordará con mayor precisión y rigor. ¿Cobrarán los compositores por sus marchas procesionales? ¿Quién debería abonar dicho canon? ¿Repercutiría a las hermandades? Serán algunas de las preguntas que se procurarán resolver en el I Encuentro Nacional de Compositores de Música Procesional, que se celebrará en Sevilla el próximo 17 de enero, en la Fábrica de Artillería.

Organizado por MUSAPRO, este evento, con vocación de continuidad, pretende plasmar una serie de estrategias con el objetivo claro de reivindicar el valor de la música sacra procesional. Entre ellas, el fomento de la creación musical de calidad, establecer vínculos entre compositores y formaciones musicales y, por ejemplo, "la difusión del conocimiento sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual", señala el programa.

En este sentido, el tesorero de MUSAPRO, el compositor Manuel Marvizón, ha detallado en estas últimas horas algunas cuestiones referentes a este debate, que ya ha sido foco de polémica en otras circunstancias. Y es que no es la primera vez que la SGAE (que también participa en este Encuentro) ha reclamado el cobro por la interpretación de las marchas en las procesiones, al significarse como creaciones artísticas y profesionales. Marvizón, en el programa Evocación de Canal Sur Radio, señalaba recientemente que "cuandoo por ley se produce una utilización de un repertorio o se obtiene un beneficio por parte de alguien, lógicamente la ley dice que ese repertorio está protegido. Esa utilización genera derechos. Se ha hecho un estudio por parte de la SGAE y otras asociaciones y músicos y se ha llegado a un acuerdo de que sea algo razonable". En este sentido, Marvizón ha indicado que no se pretende crear ningún "enfrentamiento", sencillamente se busca "la dignificación del compositor" cada vez que se interprete alguna obra, más allá de lo "puramente económico".

"Hay diferentes actores y receptores. Hay un receptor que es la banda y que tendría que pagar, y en ese aspecto tiene un responsable subsidiario que es la hermandad, una u otra, pero para la utilización de ese repertorio tendría que abonarse unos 300 euros, cantidades menores", ha indicado en los micrófonos autonómicos, abundando también que por la interpretación de Madre Hiniesta, una de sus composiciones más emblemáticas, apenas percibe unos 70 o 100 euros. Actualmente, los compositores de marchas perciben contraprestación en coyunturas puntuales como la celebración de un concierto previo pago en taquilla o en la edición de un trabajo discográfico. En otros géneros musicales se percibe el doble en concepto, por ejemplo, de comunicación pública, es decir, la transmisión de una obra vía televisiva o radiofónica.

Asimismo, Marvizón, en recientes declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación oficial del Encuentro, ha insistido en esta cuestión abundando en que se promueve esencialmente "el reconocimiento de un derecho. Estamos para servir a las tradiciones, es tan solo una valoración aproximada y una cantidad exigua. No queremos que sea el mensaje único este tema de los derechos. También hablaremos de la relación entre bandas y compositores. La relación entre las bandas de cornetas y los autores, la problemática sobre la interpretación de sus marchas... Queremos buscar la excelencia. Entendemos que la música procesional no es de segunda", recalca.

Un ejemplo, en Valencia

Será en una de las seis mesas redondas programadas donde se trate esta cuestión, que contará con ponentes de renombre y atractivo. Entre ellos, el director de la SGAE de Valencia, Álvaro Oltra, ciudad en la que se ha llegado a un acuerdo para la interpretación de composiciones de este corte en fiestas populares como los Moros y Cristianos o las propias Fallas. Allí se ha alcanzado un acuerdo "razonable", y la intención es exponer el proceso desarrollado y cómo se ha resuelto en la capital del Turia.

En dicha mesa también participará el abogado Joaquín Moeckel, inmerso en numerosas causas donde la SGAE ha sido protagonista. Hace unos años, esta entidad solicitó el cobro de las marchas, pero sin especificar quién debería abonar dicho canon: si el Consejo de Hermandades (también estará presente el presidente en este Encuentro), el Ayuntamiento de Sevilla o las propias cofradías. El letrado hispalense ya indicó en su día que la única manera de calcular el canon era en la Carrera Oficial. Por aquel entonces, hace ya casi veinte años, el Consistorio arguyó que al cobrarse un dinero por sillas y palcos quien lo organiza es quien debe pagar el canon, en este caso, el Consejo. Otro asunto son las marchas que se interpretasen fuera de la propia Carrera Oficial.

Sea como fuere, este espacio servirá para poner el foco en esta cuestión con el objetivo de hallar una vía rigurosa y con garantías legales para que se resuelva felizmente respecto a todas las partes implicadas, especialmente, los compositores.