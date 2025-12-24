Emilio Jiménez, candidato a hermano mayor en Los Gitanos

El cofrade Emilio Jiménez Núñez ha comunicado formalmente su intención de presentarse como hermano mayor a las elecciones en Los Gitanos. El actual diputado mayor de gobierno ha lanzado ya las redes oficiales de su candidatura, bajo el lema #DeCorazónMorado y #LatiendoHermandad.

De esta manera, se convierte en la candidatura continuista de los dos mandatos de José María Flores, que finalizan el próximo mes de febrero. A estos comicios concurrirá también la lista presentada por Carlos de Paz Moreno.