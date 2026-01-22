La Encarnación de San Benito incorpora la marcha 'El día del Señor' para el género de las agrupaciones en Sevilla

Será una de las novedades más destacadas, en el apartado musical, de esta próxima Cuaresma y Semana Santa en nuestra ciudad. La agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación, de la hermandad de San Benito, ha anunciado la incorporación a su repertorio de la marcha El día del Señor, compuesta por Alfonso López Cortés y que se ha convertido en una de las más demandadas e interpretadas del panorama actual. La obra, dedicada al Señor de la Sagrada Cena de Málaga por el centenario fundacional y estrenada en 2024, se concibió como un encargo de un hermano pero con una idea novedosa: que pudiera ser interpretada por casi todos los géneros y estilos procesionales, desde cornetas y tambores hasta banda de música y agrupación musical.

En este sentido, la banda del Paso y la Esperanza de Málaga es una de las formaciones del género de cornetas y tambores que más impacto le ha proporcionado. Sin embargo, su expansión en bandas de música ha sido meteórica. En Sevilla llegó de la mano de la banda de la Cruz Roja, y posteriormente varias formaciones musicales han terminado interpretándola, como Santa Ana de Dos Hermanas y, por último la banda de música de Las Cigarreras, sonando varias veces tras la Esperanza de Triana durante la Misión de la Esperanza.

De esta manera, la novedad radica en que una agrupación musical de la capital asume el reto de interpretarla tanto en conciertos como en Semana Santa, ya que tan solo la Redención de Córdoba la había adaptado al ser la formación que acompañaba al Señor de la Sagrada Cena. También será interpretada en este género por la agrupación de la Estrella de Dos Hermanas, entidad contratada por la cofradía malagueña para la próxima Semana Santa. La Encarnación arranca así el exigente camino cuaresmal que estará plagado de estrenos.