La tertulia 'El cirio apagao' entrega las pastas al pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026

Otro de los ritos imprescindibles en la carrera del pregonero hacia el Teatro de la Maestranza. La tertulia cofrade 'El cirio apagao' hizo entrega de las pastas del Pregón de la Semana Santa de Sevilla a José Antonio Rodríguez, quien proclamará la llegada de la fiesta mayor de la ciudad el próximo 22 de marzo, justamente en dos meses. El acto de entrega tuvo lugar en la noche de este pasado miércoles, en la bodega La hermandad de la calle Canalejas, regentada por Mariano García.

Fotografía de familia durante el acto de entrega de las pastas / Roberto Iglesias

En este sentido, la tertulia, en manos de Manuel Fernández Armenta, hizo entrega de las pastas como es tradición, realizadas este año por Orfebrería Triana. Orfebrería Triana ha sido la encargada de realizar dichas pastas. A la cena asistieron además de los miembros de la tertulia, un nutrido grupo de antiguos pregoneros que tomaron la palabra al término de la cena, entre ellos, José Ignacio del Rey, Enrique Casellas, José Joaquín León, Francis Segura, Julio Cuesta o Juan Miguel Vega.

Esta histórica tertulia fue fundada en el año 1966, pero los tertulianos no se fijaron de forma permanente en el Bar Manolo, en el barrio de Triana, hasta 1967. Fueron fundadores de este colectivo de históricos cofrades como Juan Delgado Alba, Juan Delgado Roig, Luis Rodríguez-Caso, Vicente Martín Cartaya o Juan Moya García. La tertulia, además de este acto de entrega de las pastas, organizaba su propio Pregón Íntimo, que tenía lugar en las mismas dependencias del Bar Manolo. Siempre presidía los actos una foto enmarcada de la Virgen de los Reyes con un “cirio apagao” que se colocaba delante de la imagen.