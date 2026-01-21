Jesús Rodríguez de Moya, pregonero de la Cátedra 'General Castaños' de Capitanía General

La Cátedra “General Castaños” ha designado a Jesús Rodríguez de Moya Conde, colaborador de 'Diario de Sevilla' en la columna La bocamanga, como Pregonero para su tradicional pregón de Semana Santa “Pasión y Gloria en Sevilla”, que tendrá lugar en el Teatro de Capitanía General el próximo 18 de marzo. Jesús Rodríguez de Moya Conde, además de su faceta profesional como empresario de gestión y representación deportiva y taurina y, actualmente responsable de marketing y eventos de Rives, es un conocido colaborador en diversos proyectos culturales, literarios y editoriales. Pertenece a diversas Hermandades de penitencia de Sevilla como la Esperanza de Triana y la Redención, y además está muy vinculado a hermandades de Utrera y del Puerto de Santamaría. A lo largo de su trayectoria ha pronunciado el Pregón Universitario (1997), el de las Glorias de Utrera (2005), la exaltación de la Semana Santa de la Hdad del Dulce Nombre (2017), el pregón de la Hdad de la Esperanza de Triana (2020), la exaltación eucarística de la Hdad. Sacramental de San Pedro (2022) y el Pregón intimo Mariano en 2024.

La Cátedra “General Castaños” es una institución de carácter cívico-militar, sin ánimo de lucro, creada el 24 de octubre de 1989 en el seno de la entonces denominada Región Militar Sur, que tiene por finalidad promover el conocimiento de las Fuerzas Armadas como instrumento del estado al servicio de sus ciudadanos y la difusión de la cultura de Defensa en todos los ámbitos de la sociedad sevillana, a través de actos culturales de temática civil y militar. Entre los actos que organiza esta Cátedra, desde 1991 se viene celebrando en cada Cuaresma una exaltación de la Semana Santa de Sevilla que se celebra a finales del tiempo cuaresmal en el Salón de Actos de la Capitanía General de Sevilla. Este tradicional acto cofrade cuenta además con la participación de la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y las voces de reconocidos saeteros.