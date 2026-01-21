El Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes procesionará sobre el paso actual el Martes Santo 2026

Una decisión prevista a la espera de conocer más detalles sobre un proceso largo y complejo. El Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la hermandad de Los Estudiantes, procesionará el próximo Martes Santo sobre el paso actual. Aunque la intención primigenia era que esta próxima Semana Santa fuera estrenado el paso proyectado por Gutiérrez de la Peña, la junta de gobierno de José Ignacio del Rey ha adoptado esta decisión en base a que se cumple el centenario de la priemra estación de penitencia de la hermandad. "Entendemos que, con motivo de tan significativa efeméride, es especialmente apropiado que nuestro Titular vuelva a salir tal como lo hizo en aquel histórico Martes Santo de 1926", señala el comunicado.

En relación al proyecto de nuevo paso procesional, la hermandad informa "que el mismo aún no está finalizado y la Junta de Gobierno considera (tal y como se comprometió) que debe actuar con prudencia, sin apresurar plazos y dando a una obra de esta relevancia el tiempo y el rigor técnico y artístico que merece. Se está recabando la oportuna información sobre el grado de desarrollo del proyecto, coste total hasta el momento del mismo, cantidades que habría que abonar para su culminación y variaciones realizadas al proyecto aprobado. Asimismo, la Junta de Gobierno quiere trasladar a los hermanos su pleno compromiso con la transparencia y el fomento de la participación de todos los hermanos en la continuación de este proyecto. Por ello, en el Cabildo General Ordinario de Cuentas previsto para el mes de febrero de 2026 se incluirá un punto específico para informar detalladamente del estado actual del proyecto del nuevo paso, su coste hasta la fecha, el presupuesto estimado para su finalización y un cronograma de los pasos a seguir", abunda.

Una vez informado el cabildo, se dará traslado de esta información a todos los hermanos y "no se descarta promover consultas o procesos de participación adicionales, de forma que cada hermano pueda conocer a fondo el proyecto, valorarlo con criterio y contribuir, llegado el caso, a la toma de las decisiones que procedan. En la actualidad la Junta de Gobierno se encuentra recabando todos los datos necesarios del proyecto por parte de los técnicos y artistas que han intervenido en su ejecución, información que, cuando se conozca, será comunicada oportunamente a los hermanos", finaliza.