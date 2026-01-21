San Roque prepara un programa de actos por el 125 aniversario fundacional: todos los detalles

La hermandad de San Roque conmemorará, a través de un amplio programa de actos y cultos, el 125 aniversario fundacional de la cofradía (1901-2026), y que comenzará este próximo domingo 25 de enero, a las 10:00, con una misa de aniversario en memoria de los fundadores de la hermandad. Desde entonces se sucederán una serie de acontecimientos que pretenden celebrar esta efeméride de una cofradía señera de nuestro Domingo de Ramos y de la Semana Santa, una de las primeras en constituirse el pasado siglo. Esta es la relación completa de actividades.

Actos cultuales extraordinarios

Solemne misa en memoria de los fundadores de la hermandad. Domingo 25 de enero a las 10:00. Preside don Antonio Mellet.

Solemne Misa de Acción de Gracias por el CXXV Aniversario Fundacional de la Hermandad de Penitencia. Viernes 9 de octubre de 2026, a las 20:00 horas.

Acto litúrgico Acto de oración popular ante Nuestra Señora de Gracia y Esperanza en el Día de la Esperanza. Viernes 18 de diciembre de 2026.

Actos culturales

Acto de presentación del nuevo faldón bordado para el palio de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Viernes 13 de febrero de 2026. Lugar: Real Círculo de Labradores, Patio Central.

Conferencia impartida por D. Ramsés Torres García acerca de la historia de la Hermandad de Penitencia de San Roque (1901-2026). Viernes 13 de febrero de 2026. Lugar: Salón Real del Real Círculo de Labradores.

Exposición nuevo faldón bordado para el palio de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Sábado 14 de febrero de 2026 y domingo 15 de febrero Lugar: Real Círculo de Labradores. Patio Central

Conciertos