La Macarena lamenta la muerte del joven maquinista sevillano fallecido en el accidente de tren en Barcelona

La tragedia se ceba con la capital hispalense en una semana negra en la historia del transporte público del país. La hermandad de la Macarena ha lamentado el fallecimiento de Fernando Huerta Jiménez, el maquinista fallecido en el accidente de cercanías en la localidad barcelonesa de Gelida. En dicho siniestro, producido en la noche de este martes, el joven cofradel, hermano de la cofradía, viajaba como maquinista en prácticas.

"Elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima de la Esperanza para que acojan su alma en la Gloria eterna y concedan consuelo, fortaleza y esperanza cristiana a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor. La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos. Descanse en paz, hermano", señala la corporación. Huerta era también aficionado del Sevilla FC, lo que ha generado también muestras de condolencias y cariño en la parroquia sevillista.