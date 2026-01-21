La Macarena lamenta la muerte del joven maquinista sevillano fallecido en el accidente de tren en Barcelona
Obituario
Fernando Huerta, hermano de la corporación, pertenecía a la nómina desde hacía años
Ha fallecido en el siniestro producido en la línea R4 de Rodalies mientras viajaba en prácticas
El muerto en el accidente de tren de Barcelona es un maquinista en prácticas sevillano de 28 años
La tragedia se ceba con la capital hispalense en una semana negra en la historia del transporte público del país. La hermandad de la Macarena ha lamentado el fallecimiento de Fernando Huerta Jiménez, el maquinista fallecido en el accidente de cercanías en la localidad barcelonesa de Gelida. En dicho siniestro, producido en la noche de este martes, el joven cofradel, hermano de la cofradía, viajaba como maquinista en prácticas.
"Elevamos nuestras oraciones a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y a María Santísima de la Esperanza para que acojan su alma en la Gloria eterna y concedan consuelo, fortaleza y esperanza cristiana a sus familiares, amigos y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor. La Hermandad se une al luto de todos ellos, compartiendo su tristeza y acompañándolos con la cercanía fraterna y la oración, confiando en que la Virgen de la Esperanza los sostenga y ampare en tan difíciles momentos. Descanse en paz, hermano", señala la corporación. Huerta era también aficionado del Sevilla FC, lo que ha generado también muestras de condolencias y cariño en la parroquia sevillista.
