La Esperanza de Triana, en el altar mayor de la Catedral de Sevilla: horarios de triduo y culto

Nuestra Señora de la Esperanza ha sido trasladada en estas últimas horas, tras la culminación del besamano, al altar mayor de la Catedral de Sevilla. Desde la jornada de hoy, miércoles 29 de octubre, la imagen preside el altar mayor del templo mayor hispalense para la celebración del triduo en su honor por la conmemoración del LXXV Aniversario del a proclamación del Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, que se celebrará los días 29, 30 y 31 de octubre a las 20:00.

La Esperanza, en el altar mayor de la Catedral / Manu Gómez

Para esta histórica ocasión, la Esperanza vuelve a lucir el nuevo manto bordado sobre terciopelo verde por Pepi Maya, bajo el diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. Continúa portando la saya bordada en oro fino sobre tejido bordado en plata, diseañdo por Gonzalo Navarro, según idea original de Ignacio Sánchez Rico y ejecutada en el taller de Manolo Solano.

El triduo estará predicado por los siguientes oradores sagrados:

Miércoles 29 de octubre: Don Ramón Darío Valdivia Giménez, obispo auxiliar de Sevilla y titular de Egabro.

Jueves 30 de octubre: Don Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba.

Viernes 31 de octubre: Don Teodoro León Muñoz, obispo auxiliar de Sevilla y titular de Mentesa.

Ya el día 1 de noviembre, a las 11:00, solemne función de clausura de la misión de la Esperanza y conmemoración del LXXV aniversario del Dogma de la Asunción, presidida por don José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla. La última vez que una dolorosa presidió un culto en el altar mayor de la Catedral (el mayor de la cristiandad, comenzado en 1482 y finalizado en 1564, en el que trabajaron artistas como Alejo Fernández, Roque Balduque o Vázquez el Viejo) fue la Virgen de las Angustias de Los Gitanos, con motivo de su coronación canónica en 1988.

Durante los días de celebración del triduo, todos aquellos devotos y fieles que deseen tener un momento de oración ante la Santísima Virgen podrán acceder al interior del templo de la siguiente manera: de 8:00 a 10:30 (acceso por Puertas de San Miguel y de Palos), de 10:30 a 19:30 (acceso por la Puerta del Príncipe, sin guardar cola para visitas turísticas, con entrada directa), y de 19:00 a finalización del triduo, con acceso por las puertas de San Miguel y Palos.