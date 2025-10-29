San Gonzalo convoca cabildo extraordinario para informa del estado del proceso electoral

Un nuevo capítulo se escribe en relación a unas elecciones cuya celebración debería haberse llevado a cabo hace ya unos días. La hermandad de San Gonzalo ha anunciado la convocatoria de un cabildo general extraordinario para el próximo día 6 de noviembre, jueves, al que deben concurrir todos los hermanos mayores de 18 años y con un año mínimo de antigüedad.

Este cabildo, cuya primera convocatoria se fija a las 20:30 y media hora después la segunda y última, constará de un único punto del día previa lectura del acta del cabildo anterior: la información, a todos los hermanos, "sobre las incidencias producidas en el proceso electoral". Como ya se anunció, dichos comicios fueron suspendidos temporalmente a la espera de que la Delegación de Asuntos Jurídicos resolviera oportunamente, tras haber tenido conocimiento de una "impugnación presentada" para con los mismos.

A estas elecciones confirmaron su concurrencia dos listas: la presentada por Gonzalo Pérez Oliver y la liderada por Juan Ogazón Montes.