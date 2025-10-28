El Museo presenta un nuevo juego de potencias para el Cristo de la Expiración por el 450 aniversario

La hermandad del Museo presentó en la noche de este pasado lunes un nuevo estreno patrimonial. Se trata de un nuevo juego de potencias para el Santísimo Cristo de la Expiración, realizadas en el marco de la celebración del 450 aniversario fundacional, efeméride que alcanzará su punto culminante la próxima semana. Dichas potencias, realizadas en plata chapadas en oro, han sido confeccionadas por el taller de orfebrería de Joaquín Ossorio.

La corporación que continúa descontando horas de cara a uno de los acontecimientos más esperados de su historia reciente: el colofón a esos cuatro siglos y medio de historia desde su fundación allá por 1575. Como ya se anunció, ambas imágenes, tanto el Cristo de la Expiración como la Virgen de las Aguas, presidirán en la Catedral de Sevilla una solemne misa estacional el 8 de noviembre, sobre el paso del crucificado, rememorando la estampa del Stabat Mater, formato con el que procesionó la cofradía durante siglos.

El traslado al templo mayor hispalense tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre, a partir de las 16:30 de la tarde, con el siguiente itinerario: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo y entrada por la Puerta de Palos a las 21:30.

Ya en la jornada del 8 de noviembre, y tras la celebración de la eucaristía, la cofradía regresará a la capilla del Museo también a partir de las 16:30 de la tarde en procesión extraordinaria, con el recorrido que se relaciona: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Puerta Real, Alfonso XII, Plaza del Museo y entrada a las 21:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Oliva de Salteras, que cada Lunes Santo interpreta su música tras la Virgen de las Aguas.