El Amparo enriquecerá las actuales coronas para la coronación canónica de la Virgen

Dos piezas de especial valor y significado que alcanzarán mayor esplendor incluso de cara a un hito irrepetible. La hermandad de Nuestra Señora del Amparo ha señalado que para la ceremonia de coronación canónica de la Virgen, prevista para el próximo 8 de noviembre de 2026, se utilizarán las actuales coronas de plata dorada, pero con un notable enriquecimiento. La corporación desgranó anoche todos los actos a realizar de cara a esta celebración, que comprende un rosario de la aurora en mayo hasta la Catedral o una serie de encuentros parroquiales en las diversas capillas de la feligresía en presencia de la imagen.

Las coronas datan del siglo XVIII, y serán restauradas y enriquecidas para esta ocasión. El encargado de la restauración será el orfebre Joaquín Ossorio Martínez, que también elaborará sendos aros de oro con el que están donando sus devotos. Francisco Javier Sánchez de los Reyes ha elaborado el proyecto de enriquecimiento de las coronas con las mejores joyas donadas por los devotos al tesoro de la Virgen, que van desde los S. XVIII al XXI.

Detalle del proyecto de enriquecimiento y restauración de las coronas

La joyera Ana Amparo Cerrejón Lozano, por su parte, será la encargada de restaurar dichas joyas y adaptarlas a las coronas con la premisa previa de que todo ha de ser reversible, también los aros de oro, con el fin de preservar la integridad primitiva de las coronas. Todo aquel hermano que desee colaborar podrá hacerlo mediante dos vías: con donativos en oro, a través del contacto de la hermana mayor Paquibel Ruiz, o con donativos en metálico o bizum, con el código 07595.

Asimismo, en el transcurso del acto se presentó el logo de la coronación, concebido por Francisco Javier Villar Atienza. Presenta como elemento principal la corona de la Virgen con su característica silueta, destacando simbólicamente algunas de las piezas de joyería que se le van a aplicar para su coronación y el aro de oro inferior. Para la tipografía de AMPARO se han recreado las letras de un antiguo azulejo de Nuestra Señora del Amparo de 1769. Predomina el color azul en la corona y en las palabras AMPARO y CORONACIÓN CANÓNICA, quedando el dorado para destacar algunos elementos de la corona y para el lugar y fecha de la coronación R.P. STA M. MAGDALENA 8*11*26.