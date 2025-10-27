Estos son los actos y cultos de la coronación canónica de la Virgen del Amparo

La hermandad de Nuestra Señora del Amparo ha presentado en la noche de este lunes todos los actos y cultos con motivo de la coronación canónica de su titular, prevista para el próximo 8 de noviembre de 2026. Sin embargo, desde meses antes, la corporación trabajará en un ambicioso programa de actos, tanto cultuales como sociales, culturales o formativos, y con detalles de especial relevancia.

En la jornada del domingo, 10 de mayo de 2026, la imagen presidirá un rosario de la aurora extraordinario hasta la Catedral de Sevilla, visitando la Capilla Real y la Virgen de los Reyes. Del lunes 4 al 18 de mayo se celebrarán una serie de encuentros parroquiales, en comunión con otras corporaciones vecinas y de la feligresía. Para estos encuentros, la imagen será trasladada a las diferentes capillas, como la de Montserrat o la de las demás ccofradías, a excepción del Santo Ángel, que visitará al regreso del rosario de la aurora. Todos ellos finalizarán con procesión claustral por las naves del templo parroquial.

El sábádo 13 de junio, se oficiará misa al Inmaculado Corazón en San Juan de Aznalfarache, y la imagen estará en solemne besamanos el sábado 17 y domingo 18 de octubre, culminando con el rezo del rosario. La novena tendrá lugar del 24 de octubre al 1 de noviembre, con participación de los obispos auxiliares y otros predicadores. El sábado 7 de noviembre, rezo de vísperas solemnes tras la misa de las 20:15.

El domingo 8 de noviembre, misa pontifical de coronación canónica a las 10:00. Ese día, por la tarde, procesión por las calles de la ciudad con visita al Ayuntamiento de Sevilla y otros templos donde ha hecho estación anteriormente en otras salidas procesionales. Todo este programa finalizará con besamanos extraordinario los días 14 y 15 de noviembre

Asimismo, habrá exposiciones benéficas en el Mercantil y entre octubre y noviembre una muestra sobre las coronas en el coro bajo de la parroquia. Como culminación, se desarrollará un Encuentro Nacional de Hermandades del Amparo el 24 de octubre de 2026, con cartel anunciador a cargo de de Ricardo Gil. La obra social, por su parte, se dedicará a la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús (Regina Mundi).