La Esperanza de Triana, según Manolo Cuervo

Con el motivo de anunciar los actos de la próxima Misión de la Esperanza a celebrar el año que viene, la junta de gobierno encargó al célebre pintor y publicista, Manolo Cuervo, un cartel anunciador de tan relevante acontecimiento para nuestra hermandad y la Archidiócesis de Sevilla. Fiel a su personal estilo, ha realizado una pintura con el lema Peregrinos en la Esperanza, que preside el rostro de la Virgen, la cual toma como referencia una icónica fotografía de las postales del Escudo de Oro.

La referida imagen tiene gran significacion personal para el pintor, ya que esta estampa, que le entregó su madre, le acompañó durante su travesía transoceánica, cuando estuvo embarcado en su juventud como guardiamarina en el Juan Sebastian el Cano, detalle que mostró en su cartel de la Semana Santa.

Nada más evocador para la Hermandad de la Esperanza que la Virgen, la mar y el corazón rojo que la enmarca, que parece recordarnos aquella celebre frase del pregón de José María Rubio: "Dicen que no tiene nombre el corazón, es mentira, porque Triana se llama el corazón de Sevilla".

Como es habitual en la obra de Cuervo, utiliza una paleta cromática muy atrevida y colorista, recordándonos el arte Pop, tanto por el uso del color, como por el de las tintas planas, mezcladas con detalles del expresionismo abstracto, en esos chorreones que salpican la obra y que aportan frescura a la composición.

El cartel de Manolo Cuervo para la Esperanza de Triana. / M. G.

Manuel Cuervo de la Rosa nació en 1955 en la localidad onubense de Isla Cristina. Establecido desde su más tierna infancia en Sevilla, sus primeras pinturas las realizó a finales de los años setenta, homenajeando los paisajes marinos de su infancia.

Se dedicó desde muy pronto a la realización de carteles. Su obra como cartelista y diseñador gráfico supuso una renovación del panorama artístico de Sevilla a principios de los ochenta, cuando creó la imagen gráfica de acontecimientos culturales de gran relevancia en la ciudad, como la Cita en Sevilla, el festival de Danza de Itálica, el de Jazz, y demás grandes eventos culturales de la transición, que eclosionan en los eventos culturales de la Expo 92.

Muy vinculado al mundo teatral, también ha realizado la imagen de compañías de teatro, de danza y de festivales de música y cine. Fruto de esta vinculación, la Diputación le concedió en 2015 un reconocimiento de su trayectoria con el mundo de la escena, con motivo del Día Mundial del Teatro.

Presentación del cartel de Manolo Cuervo de la misión de la Esperanza. / José Ángel García

Manolo Cuervo ha empezado a trabajar tarde para las cofradías, realizando innovadores carteles, que se inauguran en 2015 con el de la Hermandad de la Hiniesta. En 2019 realizó el de la Hermandad de la Macarena y en 2020 el de la Semana Santa de Jerez de la Frontera (2020), llegando al cenit de este acercamiento al mundo cofrade, cuando le encargan el de la Semana Santa de Sevilla en 2022, carteles que le han valido de un amplio reconocimiento del público, concediéndole la Fundación Machado el premio Demófilo especial del jurado en 2022.

Su obra pictórica mantiene influencias del expresionismo abstracto, que marcó sus inicios, y se acerca al “pop art“ con el punto crítico del Equipo Crónica. En febrero de 2012, presentó una exposición en la sala San Clemente de Sevilla con el título de “La mirada indiscreta“. Ese mismo año, presentó en el Ateneo de Madrid una continuación temática de esa muestra, con el mismo nombre.

Igualmente ha trabajado con galeristas de Estados Unidos y Japón y algunos de sus cuadros han aparecido en la escenografía de series de televisión de gran audiencia como CSI: New York o Shake it up de Disney Channel.

En 2007, la Diputación Provincial de Sevilla organizó una exposición retrospectiva de su producción, con el título Crónica de un paseante, que lo reconoce como uno de los grandes artistas plásticos contemporáneos de la Ciudad de la Giralda.