La Esperanza de Triana organiza una exposición fotográfica en la Casa de las Columnas

La Esperanza. Historia de una devoción. Es el nombre elegido para titular la exposición fotográfica que organiza la hermandad de la Esperanza de Triana y que arrancará el próximo 30 de enero. Dicha muestra, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, se desarrollará hasta el día 26 de febrero e invita a recorrer, "a través de imágenes, la profunda vinculación de Triana con su Esperanza".

La exposición, que tendrá lugar en la Casa de las Columnas de la calle Pureza, reúne "una selección de instantáneas que reflejan la historia, la tradición y el sentimiento que rodea a la Esperanza, ofreciendo al visitante un acercamiento visual a momentos y símbolos cargados de significado". El horario de apertura es de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 y los sábados de 8:30 a 14:00. La corporación reedita así, con la práctica mayoría de documentos gráficos, la exposición desarrollada en la parroquia de San Pío X durante la Misión de la Esperanza, en el Polígono Sur.