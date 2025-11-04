La Esperanza de Triana presenta la ampliación y enriquecimiento del manto negro de la Virgen

La hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado el resultado de la intervención realizada sobre el manto negro de la Virgen, una actuación en la que han intervenido diversos artistas. Los bordados originales, obra de Fernández y Enríquez y solo de vistas, han sido cuidadosamente restaurados por el taller de Paquili, devolviéndoles todo su esplendor y garantizando su conservación para las generaciones futuras.

El resultado del enriquecimiento del manto de la Esperanza / Hermandad

Asimismo, la parte trasera del manto incorpora nuevos bordados, diseñados por Antonio Castro y ejecutados igualmente por Paquili, que se integran de manera armónica con el conjunto original, manteniendo la unidad estética y la riqueza ornamental que caracteriza esta joya del ajuar de la Esperanza. El enriquecimiento consiste en un gran medallón centrado por el anagrama mariano coronado y orlado por dos palmas que se anudan en la parte inferior, además flanqueado por la luna y el sol haciendo referencia al cantar de los cantares (“Pura como el Sol, Hermosa como la Luna”). El manto lo estrenará la Virgen de cara a este mes de noviembre. Completando esta intervención, la orfebrería de las estrellas, realizada en plata de ley, es una exquisita obra salida de los talleres de los Hermanos Ramos, quienes han aportado su reconocida maestría en el arte del metal, contribuyendo así al realce y dignificación del conjunto.

Esta actuación "constituye un nuevo ejemplo del compromiso de la Hermandad Sacramental de la Esperanza de Triana con la conservación, el enriquecimiento y la puesta en valor de su patrimonio artístico, expresión tangible de la devoción y el amor de un barrio hacia su Madre y Señora", señala la corporación.