La Esperanza de Triana presenta el nuevo frontal de altar de cultos

La hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado en la mañana de este viernes, al término de la eucaristía matinal en la parroquia de San Jacinto, el nuevo frontal de altar para la corporación, realizado en plata de ley por el taller de orfebrería de Ramón León e hijo. El diseño lo firma Javier Sánchez de los Reyes, autor de numerosas piezas para la cofradía, como el nuevo manto que ha portado durante la Misión en el Polígono Sur.

El nuevo frontal de plata para la Esperanza de Triana / Hermandad

Su diseño se inspira en el retablo de la Virgen, de un barroco avanzado o evolucionado de comienzos del siglo XVIII, sin llegar a las formas propias del estilo rocalla o rococó. La pieza presenta una caída superior que simula, en plata cincelada, estar rematada por un fleco textil, mientras que una serie de molduras planas y mixtilíneas en dorado enmarcan la ornamentación de hojarasca barroca, centrada por el escudo corporativo. El diseño prevé además la repetición de módulos compositivos, de modo que la obra mantiene unidad y coherencia visual tanto como conjunto completo como en cada uno de los elementos que la integran. Además, dicho frontal desmontable y utilizable tanto en conjunto como por los diferentes módulos que lo componen, para más utilidad y versatilidad en los montajes de cultos.