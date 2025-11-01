Así está la Esperanza de Triana para la salida extraordinaria como culmen a la Misión

Culmen y colofón a un acontecimiento inolvidable. Nuestra Señora de la Esperanza ya se encuentra sobre el paso letífico de la Purísima Concepción de La Algaba, dispuesta para presidir la Solemne Función como clausura de la Misión de la Esperanza y en conmemoración del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.

Para la referida ocasión, la Virgen porta la nueva toca ejecutada por el taller de Manuel Solano, bajo el diseño de Gonzalo Navarro, presidida por un camafeo de concha central que representa la iconografía de la Asunción. Luce, además, la nueva saya también ejecutada por el taller de Manuel Solano bajo el dibujo de Gonzalo Navarro; el nuevo manto bordado sobre terciopelo verde por Pepi Maya, siguiendo el diseño del hermano Javier Sánchez de los Reyes; y la corona de oro de su coronación por bula pontificia, obra de Juan Borrero y Francisco Fernández, de Orfebrería Triana, en 1984. En lo referido al exorno floral, el paso que preside Nuestra Señora de la Esperanza se nos presenta ricamente exornado con nardos, longui florum, panicum,anturium, pitosporum, flor de cera, hedera, Pitt nigra y falsa pimienta.

La procesión, que comenzará a las 16:00 horas, seguirá el itinerario que se relaciona: Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a la 1:30 de la madrugada.

La nueva toca

La Virgen de la Esperanza porta la nueva toca de sobremanto, bendecida en la tarde de este pasado viernes tras la culminación del triduo en el altar mayor de la Catedral. La pieza ha sido bordada en el Taller de Manuel Solano, siguiendo el diseño de Gonzalo Navarro. El dibujo es de inspiración plenamente barroca. En el mismo, la ornamentación ocupa toda la superficie de la obra, disponiéndose de manera diferenciada en dos espacios. Por un lado, circunda el perímetro una sucesión de festones de flores.

Por otro, ocupa el resto de la superficie un amplio campo central, cuya composición se articula en torno a cinco ejes, con un complejo y exuberante desarrollo ornamental, distinto en cada uno de ellos. Destacan en éste los roleos de acantos que se entrelazan con estilizadas molduras o correajes, de los que penden cintas y entre los que se disponen diversidad de tipos de flores y frutos. Centra el conjunto una jarra de azucenas sobre la que se sitúa una cartela que alberga una representación de la Asunción de Nuestra Señora, en clara alusión al papel desempeñado por la hermandad en defensa del Dogma, del que este año se celebra el setenta y cinco aniversario de su proclamación.