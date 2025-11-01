Santa Marta convoca el almuerzo benéfico para el proyecto de Emancipación de Jóvenes: cómo participar

Una iniciativa que, más allá de potenciar la vida de hermandad, promueve el apoyo para una causa justa y hermosa. La hermandad de Santa Marta celebrará el próximo sábado, 8 de noviembre, a partir de las 13:30, el octavo almuerzo benéfico, una cita de hondo trasfondo social destinada al programa de Emancipación de Jóvenes que, de forma conjunta, desarrolla la corporación junto al Hogar de San José de la Montaña.

Cartel anunciador de este octavo almuerzo benéfico / Hermandad

Se trata de un proyecto que, además del mantenimiento de un piso donde residir -de manera tutelada por profesionales contratados a tal efecto-, promueve la celebración de sesiones individuales para conocer las inquietudes de cada joven y buscar los recursos adecuados en cada caso; se les ayuda a inscribirse en cursos, bolsas de trabajo y formación profesional con cursos como el de Monitor de Ocio y Tiempo Libre, Hostelería u otros; se les asesora legalmente a ellos y a sus familias o se les imparten clases particulares.

Toda aquella persona que desee colaborar puede hacerlo mediante dos vías. En primer lugar, acudiendo al cóctel-amuerzo en sí, que cuenta con un donativo de 35 euros para para mayores de edad y 20 para los menores. Para ello, se puede solicitar información y reservas a través de mayordomia@hermandaddesantamarta.org o en el teléfono 637336474 (martes y jueves de 18:30 a 20:30). Por otra parte, puede colaborar a través de la denominada "Mesa Cero", aportando el donativo que desee, enviando Bizum con código 01586 o enviando una transferencia al número: ES04 0049 5427 0724 1664 4275.