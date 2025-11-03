La Estrella convoca cabildo para tratar la restauración de Nuestro Padre Jesús de las Penas

Cita clave para los cofrades de la calle San Jacinto que deberán decidir acerca de un asunto de especial consideración. La hermandad de La Estrella ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario, previsto para el próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 11:30 en primera convocatoria y media hora después en segunda, en la Capilla de la Estrella. En este sentido, la corporación que preside Carlos Martín propondrá la aprobación, "si procede", de la restauración de la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas", un tema recurrente en el seno de la cofradía desde hace tiempo.

De este modo, serán los hermanos los que conozcan de primera mano el estado de conservación de la imagen y decidirán acerca de la propuesta de la mesa de oficiales, para que la talla sea o no intervenida y así recuperar su máximo esplendor. Ya el año pasado se realizó un TAC a la soberbia imagen del Señor de las Penas en el Hsopital Infanta Luisa, con objeto de conocer más a fondo el estado de la madera, posibles fisuras o la situación de los ensambles u otras afecciones.

La imagen de Jesús de las Penas, realizada por el imaginero flamenco José de Arce (1655) fue restaurada por última vez en 1997, a cargo de los hermanos Solis e Isabel Poza, en las dependencias del IAPH. Precisamente en aquella intervención se descubrió el documento alojado en el interior de peana donde se confirmaba la autoría del Señor por parte de este autor flamenco, uno de los más laureados de la época. En el cabildo del día 16 se tratará, además, un posible cambio de reglamento del Columbario para hacerlo visitable.