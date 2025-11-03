El Vía Crucis extraordinario del Cristo de la Conversión será el 14 de marzo: todos los actos y cultos del 425 aniversario de Montserrat

El próximo año 2026 la Hermandad de Montserrat celebra los 425 años de la fundación de la Corporación (1601-2026). La Junta de Gobierno, en consonancia con la Comisión de Actos, ha preparado un programa de cultos y actos variados "que se ajusta, a la perfección, con la idiosincrasia que nos caracteriza desde nuestros orígenes", señala la corporación. El punto de inicio de este año tan especial lo marcará la Peregrinación de Nuestra Señora de Montserrat a la Abadía de Santa María de Montserrat, por el milenario del Santuario, el próximo mes de diciembre. Dicho programa de actos, aprobado por el Cabildo de Hermanos, está basado en las Reglas y Ordenanzas y se divide en los cuatro pilares básicos que sustentan toda Hermandad: los Cultos, la Formación, la Caridad y el Patrimonio. Cultos Si atendemos a los cultos, tanto internos como externos (por supuesto, estos últimos están a expensas de que la Autoridad Eclesiástica los apruebe), se relacionan los siguientes:

Diciembre de 2025

Lunes, 8 de diciembre. 12:30. Santa Misa con motivo de la Festividad de la Inmaculada Concepción de María. La Virgen de Montserrat se encontrará durante todo el día en el presbiterio de la Capilla en veneración de los fieles antes de partir a la Peregrinación al Santuario de Montserrat.

Sábado, 13 de diciembre. 10:00. Rosario matutino de Nuestra Virgen por las inmediaciones de la Basílica. 12:00 Misa Solemne oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla. Tarde (17:30) Inauguración de un azulejo conmemorativo en la Basílica de Montserrat con motivo de la Peregrinación Extraordinaria de Nuestra Titular, realizado por Dña. Isabel Parente.

Domingo, 14 de diciembre. 11:00. Santa Misa de Acción de Gracias en el III Domingo de Adviento por los frutos obtenidos con la Peregrinación Extraordinaria en la Basílica de Montserrat.

Febrero de 2026

Lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero. Primer Jubileo Circular.

Martes 10, miércoles 11, jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero. A las 19:45. Quinario en Honor al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa, a cargo del M. I. Mons. D. Cristóbal Robledo Rodríguez, Rector del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.

Domingo, 15 de febrero. 12:00. Función Principal de Instituto, presidida por el Director Espiritual de esta Hermandad, el M. I. Sr. D. Francisco Román Castro, Pbro. Canónigo Doctoral de la S. M. y P. Iglesia Catedral de Sevilla y Párroco de Santa María Magdalena.

Marzo de 2026

Sábado, 14 de marzo (a falta de aprobar por la Autoridad Eclesiástica competente) Vía Crucis Extraordinario del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón por las calles de la feligresía.

Sábado 21 y domingo 22 de marzo. Solemne Besapiés y Besamanos del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora de Montserrat.

Sábado, 21 de marzo. Misa dedicada a los artistas y artesanos de la Semana Santa. Posterior presentación del paño de la Santa Mujer Verónica a cargo del artista. D. Juan Valdés.

Abril de 2026

Viernes, 3 de abril Estación de Penitencia a la S. M. P. I. Catedral de Sevilla.

Viernes, 10 de abril. 19:45. Santo Rosario y posterior Misa Solemne por los 425 años de la fundación de la Corporación, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Teodoro León Muñoz, Obispo Titular de Mentesa y Auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla

Sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de abril. Segundo Jubileo Circular.

Lunes, 27 de abril. 19:45. Misa Solemne en Honor a Nuestra Señora de Montserrat por su festividad. Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa, a cargo del Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz.

Martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril. 19:45. Triduo en Honor a Nuestra Señora de Montserrat. Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa, a cargo del Rvdo. Sr. D. Adrián Sanabria Mejido, Párroco de Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz.

Mayo de 2026

Viernes, 1 de mayo. 12:00. Función Solemne a Nuestra Señora de Montserrat, presidida por el Director Espiritual de la Hermandad, el M. I. Sr. D. Francisco Román Castro, Pbro. Canónigo Doctoral de la S. M. y P. Iglesia Catedral de Sevilla y Párroco de Santa María Magdalena.

Junio de 2026

El profeta san Isaías, el profeta de la Pasión de Jesús, es una escultura que la Hermandad encargó al escultor valenciano Vicente Luis Hernández Couquet. Salió de forma ininterrumpida desde 1861 hasta 1885. Durante el siglo XX, volvió a salir en 1921 y la última vez en 1931. En esta última, Manuel Galiano añadió telas encoladas a la imagen, dejando de ser de candelero.

Martes, 2 de junio. Tarde (a falta de aprobar por la Autoridad Eclesiástica competente). Traslado de ida de san Isaías en un paso procesional, desde la Capilla de Montserrat, para que presida un altar para la festividad del Corpus Christi de Sevilla. Se entraría en el Concurso de Altares organizado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Jueves, 4 de junio .Tarde (a falta de aprobar por la Autoridad Eclesiástica competente). Traslado de vuelta de san Isaías hacia la Capilla de Montserrat en el mismo paso procesional después de presidir un altar para la festividad del Corpus Christi de Sevilla.

Octubre de 2026

Sábado, 3 de octubre. Tarde (a falta de aprobar por la Autoridad Eclesiástica competente). Traslado de ida de Nuestra Señora del Rosario en andas desde la Real Parroquia de Santa María Magdalena a la Capilla de Montserrat con el rezo del Santo Rosario por las calles de la feligresía.

Martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de octubre. 19:45. Triduo en Honor a Nuestra Señora del Rosario. Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y Santa Misa.

Viernes, 9 de octubre. 19:45. Función Solemne a Nuestra Señora del Rosario, presidida por el Director Espiritual de esta Hermandad, el M. I. Sr. D. Francisco Román Castro, Pbro. Canónigo Doctoral de la S. M. y P. Iglesia Catedral de Sevilla y Párroco de Santa María Magdalena.

Sábado, 10 de octubre. Tarde (hora a concretar) Traslado de vuelta de Nuestra Señora del Rosario en andas desde la Capilla de Montserrat a la Real Parroquia de Santa María Magdalena.

Noviembre de 2026

Viernes, 6 de noviembre. 19:45. Rezo del Santo Rosario y Santa Misa por todos los hermanos difuntos de la Corporación desde su origen, especialmente por todos los fallecidos en el último año, presidida por Fray Juan Dobado Fernández, OCD., Prior del Convento del Santo Ángel. Se cantará la misa de réquiem de Gabriel Fauré.

Formación

La Hermandad pondrá en marcha el Ciclo de Formación San Dimas, un conjunto de cuatro charlas y conferencias que tendrán lugar en la Fundación Caja Rural del Sur de la vecina calle Murillo:

Viernes, 9 de enero. 19:30. Charla-coloquio “La soledad no se combate con pastillas, sino con amor y compañía”, a cargo del Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. La entrevista se la realizará el periodista y presentador de televisión D. Manuel Lamprea.

Viernes, 20 de febrero. 19:30. “La imagen de dolor de la Virgen de Gloria. Un caso genuinamente sevillano”, a cargo del investigador, profesor de historia y divulgador televisivo D. Jesús Romanov.

Viernes, 8 de mayo. 19:30. “Contemplar a María, un espejo para nuestras vidas”, a cargo del sacerdote jesuita, escritor y sociólogo D. José María Rodríguez Olaizola

Viernes, 18 de septiembre. 19:30. “Los fundadores de la Cofradía de Montserrat y los promotores de la Capilla, la Virgen, el palio y el Cristo”, a cargo del Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla D. Jesús Miguel Palomero Páramo.

Caridad

La obra social de los 425 años de la Corporación sería la realización de un proyecto, en colaboración con Autismo Sevilla y otras asociaciones, para integrar y concienciar sobre esta discapacidad intelectual. El proyecto incluye actividades para la conciliación familiar, la formación para el empleo de los jóvenes, el grupo de voluntarios para actividades lúdicas con estos adolescentes, y talleres de transición a la vida adulta.

Patrimonio

Ejecución de cuatro Ángeles Pasionarios de estilo roldanesco para el paso del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón a cargo de la escultora utrerana Dña. Encarnación Hurtado Molina. Se estrenarían la Semana Santa de 2027.