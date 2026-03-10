La Estrella saldrá por primera vez desde San Jacinto bajo el palio de Garduño el Domingo de Ramos 2026

Resuelta una de las incógnitas más esperadas de cada Cuaresma y, esta vez, con un cariz especial La hermandad de la Estrella ha anunciado que María Santísima de la Estrella saldrá bajo el palio de Garduño el próximo Domingo de Ramos. La corporación ha tomado esta decisión con el objetivo no solo de continuar la alternacia con el de Ojeda; también se ofrecerá una instantánea inédita.

Como ya se comunicó, la hermandad saldrá el próximo 29 de marzo desde la parroquia de San Jacinto, al cumplirse el cincuentenario de la última vez que lo hizo, dado que aquel Domingo de Ramos de 1976 marchó hacia la Catedral desde el templo parroquial para recogerse, ya de madrugada, en su nueva sede canónica, la capilla recién inaugurada. En este sentido, la imagen nunca ha salido desde San Jacinto bajo el palio de Garduño, al ser un conjunto contemporáneo y posterior (década de los noventa). Desde aquel día, solo ha cruzado el umbral del dintel de San Jacinto bajo palio en una ocasión: aquel 31 de octubre de 2024, hace un par de años, para conmemorar las bodas de plata de la coronación, y lo hizo bajo el palio de Ojeda. En el año 1999, en su coronación, salió desde la capilla.

La última vez que la Virgen de la Estrella salió con el palio de Garduño en Semana Santa fue precisamente en 2024, hace dos años. La imagen lucirá el conjunto diseñado en 1995 por Antonio Garduño Navas y bordado en los talleres de Fernández y Enríquez.