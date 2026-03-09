Los Gitanos recrea la primera vestimenta que se conoce de Virgen de las Angustias

Una singular estampa que a nadie ha dejado indiferente. La hermandad de Los Gitanos celebra, desde este martes, el quinario en honor a Nuestro Padre Jesús de la Salud, habiendo ya dispuesto en el interior del Santuario el preceptivo altar de cultos. El Señor, vestido con la túnica bordada, aparece junto a la imagen de San Juan y, por supuesto, de la Virgen de las Angustias, que nos muestra un atavío insólito.

En este sentido, la corporación ha dispuesto que la ropa de la Virgen se inspire en la que lleva en la primera imagen que existe de la misma, que no es otra que una pintura del primitivo libro de Reglas. "En este aparece con una saya morada ceñida por una lazada azul, con un manto morado y con la corona de espinas en su mano izquierda. Se ha pretendido que el hermano cuando haga su Protestación de Fe, vea a la Virgen ataviada de la misma forma que en las Reglas que besa, de una manera actualizada, pero basada en esa entrañable imagen", señala la hermandad.

Comparativa entre la vestimenta y el primitivo libro de Reglas

Para ello, se le ha puesto una "peculiar saya morada, que no es otra que una túnica del Señor de la Salud desgraciadamente en desuso por el estado de la seda. Es la llamada túnica de Charlo, que regaló el gran poeta Ramón Charlo, devoto y benefactor de nuestra Hermandad que falleció hace 30 años. Él donó al Señor aquella maravillosa seda que había heredado de su tío el sacerdote don Servando Charlo, que fue canónigo de la Catedral y fundador de la Hermandad de la Candelaria, la Hermandad que tomó la advocación de la Salud para mitigar la tristeza que había dejado la Hermandad de los Gitanos al marcharse de san Nicolás. Pocas piezas pueden tener más valor emocional al unir que fue el regalo de un artista, que procedía de un hábito sacerdotal de quién fundo una hermandad con la advocación de la Salud, y sobre todo que la vistió muchos años el Señor de Los Gitanos", indica.

Complementa el atavió un manto de terciopelo morado y un tocado de tul de seda antiguo donado por Francisco Conde y Francisco Betanzos, quien también donó la corona de espinas natural que luce la Virgen en su mano. El pañuelo es un delicadísimo Nipis filipino antiguo, donado por el grupo Mujeres de la Virgen. Porta su diadema antigua que nos estampas pasadas de un San Román. Una vestimenta que ha generado cierto debate en redes sociales.