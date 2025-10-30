Los Estudiantes renueva a la Banda de Alcalá de Guadaíra tras la Virgen de la Angustia para 2026

La hermandad de Los Estudiantes ha anunciado la renovación de la Banda de Música de Nuestra Señora del Águila, de Alcalá de Guadaíra, como acompañamiento musical del paso de palio de María Santísima de la Angustia. El actual hermano mayor, José Ignacio del Rey, y el presidente de la asociación, Manuel Alejandro Leal, han rubricado el contrato de renovación que vincula a ambas entidades.

Este contrato comprende un año más de relación, por lo que el próximo Martes Santo la formación alcalareña volverá a interpretar sus sones tras la dolorosa del Rectorado, si bien en los últimos seis años tan solo han podido comparecer en dos ocasiones: 2019 y 2023 (pandemia de coronavirus e inclemencias meteorológicas), sin contar la salida extraordinaria de ambos pasos en noviembre de 2024 por el centenario fundacional.

El acompañamiento musical de esta institución (una de las más reconocidas y llongevas de la provincia) tras el palio universitario se remonta a la Semana Santa de 2001, año de su estreno. Desde entonces actúa de manera ininterrumpida la tarde del Martes Santo hispalense, siendo el único contrato que mantiene la formación en la semana mayor hispalense en la actualidad.