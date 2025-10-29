Las históricas lluvias provocan daños materiales importantes en Bendición y Esperanza

Una circunstancia que se ceba con quien más lo necesita y más ayuda precisa. La junta de gobierno de la hermandad de Bendición y Esperanza, en el Polígono Sur, ha emitido un comunicado señalando que, debido a las inéditas lluvias registradas en Sevilla este mismo miércoles, la nueva sala destinada a la hermandad para uso de almacén y secretaría ha quedado completamente anegada.

Esta situación, según informa la hermandad, ha ocasionado "desperfectos y daños materiales importantes. En estos momentos, hermanos y miembros de la junta de gobierno trabajan para intentar reparar los daños causados. Por ello evitaremos publicaciones de imágenes y videos de ellos para no herir la sensibilidad de los Hermanos", finaliza.

Justo este mismo jueves se cumplirá, precisamente, un año desde la elección de Ángel Hartmann como hermano mayor, y a escasos diez días de que marchase la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de la parroquia de Jesús Obrero. Esta corporación procesionó por primera vez con nazarenos por las calles del Polígono Sur este pasado mes de marzo, en una inolvidable primera estación de penitencia como corporación hacia la parroquia de Santa Genoveva.