Las fuertes lluvias que están afectando desde la medianoche de este miércoles a la ciudad de Sevilla están provocando numerosas incidencias a todos los niveles, provocando que se aneguen varias zonas con imposibilidad de tránsito, desde Los Remedios hasta el Plantinar, pasando por Sevilla Este u obligando a la circulación del Metro entre las estaciones de Amate y La Plata. Estas precipitaciones también han afectado de manera notoria a la parroquia de Santa Catalina.

El agua ha calado en este céntrico templo y ha inundado la superficie del mismo, sin que de momento haya que lamentar daños de significativa consideración. También se ha distribuido el agua por varias estancias, entre ellas, donde se conservan algunos enseres de la Exaltación. "Es una locura", señalan desde Almirante Apodaca. Numerosos devotos y hermanos, entre ellos Raúl López, portavoz de la Policía Nacional y prioste de la Exaltación, se han desplazado hasta el lugar para ayudar a achicar agua con fregonas, escobas y recogedores, y así evitar cualquier tipo de afección a esta joya monumental de la ciudad. Recordemos que, en estos momentos, en el interior del templo se levanta el paso de Nuestra Señora del Rosario, que saldrá en procesión el próximo 1 de noviembre. Los faldones han sido levantados y el conjunto en sí se encuentra separado del suelo gracias a las ruedas colocadas en los cuatro zancos.