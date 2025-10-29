El Cautivo de San Ildefonso estará en besapiés todos los viernes de noviembre por el Año Jubilar

Una Cuaresma anticipada que reunirá, a buen seguro, a cientos de fieles en torno a una imagen capital del devocionario hispalense. Con motivo del Año Santo Jubilar de la Esperanza, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo estará presidiendo el altar mayor de la parroquia de San Ildefonso durante todo el mes de noviembre, con la novedad de que todos los viernes del mes, aquellos fieles que así lo deseen podrán besar los pies de la talla, estableciendo este culto de manera extraordinaria.

El Cautivo, por tanto, estará en besapiés los días 7, 14, 21 y 28, en horario habitual de la apertura del templo. El Cautivo, que recibe culto en San Ildefonso desde 1909, antiguamente se veneraba en San Hermenegildo, y llegó hasta la collación de la Alfalfa en una multitudinaria procesión el día 26 de marzo. Es una imagen del siglo XVII y cada viernes, especialmente los de marzo, es visitado por cientos de devotos y cofrades. En esta última década ha salido en procesión extraordinaria en dos ocasiones: allá por 2017, sobre el paso de San Juan Bosco, y la última vez este pasado abril, sobre el antiguo paso de la Virgen de Valvanera y acompañado de la Agrupación Musical de la Redención.