Jesús ante Anás será retirado del culto este miércoles por tareas de mantenimiento

La hermandad del Dulce Nombre, a través de sus perfiles oficiales, ha informado a hermanos y devotos que uno de sus titulares cristíferos, en concreto la imagen de Nuestro Padre Jesús ante Anás, permanecerá retirado del culto en la jornada de este miércoles, 30 de octubre, con el objeto de practicarle una serie de actuaciones de mantenimiento.

De este modo, esta intervención, de carácter conservacionista, se prolongará por el espacio de no más de veinticuatro horas, por lo que ya el próximo jueves la imagen regresará al culto en el lugar que ocupa actualmente en la capilla donde permanecen los titulares en el interior de la parroquia de San Lorenzo.

La imagen de Castillo Lastrucci fue objeto de una importante restauración hace justo una década, cuando fue retirada del culto desde noviembre de 2014 y repuesta en febrero del año siguiente, tras la intervención practicada por Carmen Bahima, y que comprendió un proceso integral notorio, desde la madera hasta las capas superficiales de la policromía. Por aquel entonces se limpió precisamente la policromía, se eliminaron retintes y se resanaron los ensambles, así como la unión con la peana.