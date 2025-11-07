EL PALQUILLO
Recorrido del Museo en la salida extraordinaria por su 450 aniversario
Salida extraordinaria del Museo
Salida extraordinaria del Museo / Juan Carlos Vázquez Osuna

Las fotos del traslado del Museo a la Catedral

Salida extraordinaria del Museo por el 450 aniversario: horarios, itinerarios y datos de interés

La hermandad del Museo marcha a la Catedral para celebrar su 450 aniversario. El traslado deja momentos de gran belleza por las calles de Sevilla.

