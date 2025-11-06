Salida extraordinaria del Museo por el 450 aniversario: horarios, itinerarios y datos de interés

La hermandad del Museo ultima todos los preparativos para la culminación de los actos del 450 aniversario fundacional, una efeméride que alcanzará su vértice con la procesión extraordinaria de este próximo 8 de noviembre, si bien serán trasladados en la jornada de mañana. Ambas presentan diversas modificaciones de horarios e itinerarios con respecto a lo anunciado principalmente. Para la ocasión, como es sabido, la hermandad ha recuperado la estampa del Stabat Mater, una iconografía con la que procesionó la cofradía durante décadas hasta que, en 1922, la Virgen de las Aguas salió bajo palio ya de manera definitiva, tras haberlo hecho interrumpidamente en algunas ocasiones a finales del XIX.

El Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas serán trasladados este viernes, día 7, a la Catedral de Sevilla, sobre las 17:00, con el siguiente itinerario: Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque (lado Hotel Derby), Campana, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Cuesta del Rosario, Francos, Placentines, Argote de Molina, Alemanes, Cardenal Amigo Vallejo y entrada por la Puerta de Palos a las 21:30. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Escolanía de María Auxiliadora.

Al día siguiente, tras la misa estacional de las 11:00 horas, la corporación regresará a la Plaza del Museo. La cruz de guía quedará ubicada en la Puerta de Palos a las 17:00, si bien en el interior del templo catedralicio las imágenes visitarán a la patrona, la Virgen de los Reyes, antes de salir definitivamente a las 17:30. El itinerario a seguir en esta ocasión será el que se relaciona: Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja, Plaza de la Magdalena, San Pablo, Cristo del Calvario, Canalejas, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal, Plaza del Museo, Alfonso XII y entrada. El acompañamiento musical, en esta ocasión, estará a cargo de la Sociedad Filarmónica de La Oliva de Salteras, que interpretará un repertorio de corte clásico y solemne. En ambas jornadas, centenares de hermanos acompañarán con cirio el cortejo.

Como datos de interés, el paso estará iluminado por los candelabros del paso de misterio de la Sagrada Cena de Jerez, obra de Castillo Lastrucci de 1929, y la Virgen luce tocado de hojilla y manto bordado del siglo XIX cedido por la hermandad de la Quinta Angustia.