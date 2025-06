Francisco Vélez: "Se me premia por hacer lo que me gusta y lo que quiero: ayudar a las hermandades"

El presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, Francisco Vélez de Luna, recogió en la tarde de este pasado viernes, festividad de San Fernando, la Medalla de Sevilla por su particular fomento de las tradiciones de Sevilla. La ha recibido en manos del alcalde, José Luis Sanz, en el acto celebrado en Fibes. Durante una comparecencia breve ante los medios, el presidente señaló "su más absoluto y profundo agradecimiento y el honor que supone para mí recibir esta medalla. Agradecer a Sevilla, al Ayuntamiento... Creo que ha sido un honor que se me ha distinguido y que todavía estoy asimilando, porque se me premia parece ser por hacer lo que me gusta y lo que quiero, que es ayudar en la medida de mis posibilidades a las hermandades y cofradías de Sevilla, y ayudar en todo lo que se me pide".

Nacido en 1953 en la ciudad de Sevilla, Francisco Vélez de Luna es abogado de profesión y lleva casi tres décadas vinculado al Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla de la que es su actual presidente desde 2018. A lo largo de su trayectoria en el Consejo ha ocupado otros cargos de responsabilidad como la delegado del Miércoles Santo, del Domingo de Ramos y el de Tesorero. Es hermano de Montesión, Vera Cruz, la Soledad de San Lorenzo y la Divina Pastora de San Antonio.

En su etapa en la institución cofradiera "está jugando un papel fundamental en la modernización de esta entidad vertebradora de la Semana Santa, asumiendo grandes retos de actualización y adaptación de la Fiesta Mayor a los actuales tiempos. Además, cabe destacar que durante esta segunda etapa de su mandato como presidente ha estado al frente de la organización y celebración del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, celebrado el pasado mes de diciembre en Sevilla", señala la institución de San Gregorio.