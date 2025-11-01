Las fotos de la función conmemorativa de la Esperanza de Triana

La Catedral de Sevilla se conviertió en el centro de una jornada marcada por el gozo y la esperanza, con motivo de la clausura de la Misión de la Esperanza de Triana. La cita reúne a numerosos fieles en un ambiente de profunda emoción y sentido espiritual.

Durante la solemnidad de Todos los Santos, se ha celebrado la misa pontifical que pone el broche final a este acontecimiento religioso. La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en un acto que simboliza el cierre de un tiempo de misión y encuentro comunitario vivido intensamente por la Hermandad.

El templo metropolitano ha acogido la eucaristía en un ambiente de recogimiento y alegría compartida. La clausura supone el punto culminante de una etapa de evangelización que ha llevado a la Esperanza de Triana a recorrer distintos espacios de la diócesis, reforzando los vínculos entre parroquias y comunidades.