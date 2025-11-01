Las fotos de la función conmemorativa de la Esperanza de Triana

COFRADÍAS
Función conmemorativa de la Esperanza de Triana
Función conmemorativa de la Esperanza de Triana / Juan Carlos Vázquez Osuna

El arzobispo José Ángel Saiz Meneses preside en la Catedral de Sevilla la misa pontifical de clausura coincidiendo con la solemnidad de Todos los Santos

"La Esperanza ha llevado el consuelo de la Madre y la ternura de Dios al Polígono Sur"

La Catedral de Sevilla se conviertió en el centro de una jornada marcada por el gozo y la esperanza, con motivo de la clausura de la Misión de la Esperanza de Triana. La cita reúne a numerosos fieles en un ambiente de profunda emoción y sentido espiritual.

Durante la solemnidad de Todos los Santos, se ha celebrado la misa pontifical que pone el broche final a este acontecimiento religioso. La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en un acto que simboliza el cierre de un tiempo de misión y encuentro comunitario vivido intensamente por la Hermandad.

El templo metropolitano ha acogido la eucaristía en un ambiente de recogimiento y alegría compartida. La clausura supone el punto culminante de una etapa de evangelización que ha llevado a la Esperanza de Triana a recorrer distintos espacios de la diócesis, reforzando los vínculos entre parroquias y comunidades.

