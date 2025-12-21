Gonzalo Pérez Oliver gana las elecciones de San Gonzalo

Punto y final a un largo proceso electoral casi dos meses después de lo inicialmente previsto. El cofrade Gonzalo Pérez Oliver ha ganado las elecciones de San Gonzalo. La corporación ha celebrado en la jornada de este domingo cabildo general de elecciones, al que concurrían un total de dos candidaturas: la de Juan Ogazón Montes y la del ya hermano mayor electo, culminando así una carrera electoral que se prolongó con motivo de la detección de diversas incidencias burocráticas en las listas. Las urnas han permanecido abiertas durante siete horas, arrojando el siguiente resultado:

Votos totales: 1479

Votos a favor de Gonzalo Pérez: 800

Votos a favor de Juan Ogazón: 635

Votos en blanco: 21

Votos nulos: 14

De esta manera, Pérez Oliver tomará el relevo de Manuel Lobo al frente de esta cofradía, tras agotar los dos mandatos que le correspondían.