Tenemos que guardar las formas y cuidar el espíritu que engendró a nuestras corporaciones y sus fines principales. Las hermandades no son entes aislados, forman parte de la sociedad. Estamos en una época donde los “ismos”: materialismo, nihilismo, egocentrismo, relativismo, entre otros, están produciendo cambios estructurales a la humanidad no siempre positivos, y algunos como la ideología de género están rompiendo el núcleo fundamental de la sociedad cristiana “la familia”. Recordemos que la familia asienta nuestros valores, sea de las características que sea, es el eslabón de unión de nuestras devociones, que siempre ha estado presente en las hermandades.

Son muchos los factores que están influyendo en estos cambios, algunos coyunturales, pero otros lamentablemente estructurales y éstos últimos son muy peligrosos, porque pueden cambiar la identidad de nuestras corporaciones y, eso no debemos consentirlo como cofrades; pues ante todo somos católicos, y como tales debemos comportarnos. Por ello, tenemos que despertar de este letargo y no dejarnos llevar por algunas corrientes ideológicas; no podemos dar pábulo a nuestras mediocridades humanas, tenemos que ser valientes y aferrarnos a los verdaderos valores cristianos.

Hay que trabajar para que nuestras hermandades sean lugares de encuentro y de convivencia de todos en torno a los Sagrados Titulares, donde potenciemos nuestra fe. Donde tengan entrada todos los hermanos sin distinciones, sin parcelas de poder, dejando atrás pequeñas “batallas”. Donde, a veces, entra en juego la prensa, y más aún las redes sociales sin ningún control, y sacando al exterior interioridades que no deben traspasar al exterior. La verdadera identidad de hermandad no se puede diluir en una sociedad de la mediocridad, “del todo vale”, que tanto está dañando la esencia nuestra. Tal vez, se eche de menos más formación eclesial, sobre todos en las juntas de gobierno, donde quede claro que el oficio conlleva una labor de servicio y de compromiso cristiano.