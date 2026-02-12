Guía de los conciertos de bandas de la Cuaresma en Sevilla 2026

Es, sin duda, uno de los complementos más demandados a la época de Cuaresma, tiempo en que se multiplica su presencia en las agendas. Nos adentramos de pleno en el espacio donde las bandas de música intensifican su actividad ofreciendo infinidad de conciertos en los rincones de la ciudad. Ofrecemos, por tanto, una guía completa de todos los conciertos que se desarrollarán en la ciudad de aquí a la llegada de la Semana Santa, una página que se irá refrescando de manera periódica y diaria.

Viernes, 13 de febrero

San Pedro. A las 21:00, concierto de la banda de música AMUECI, en la parroquia de San Pedro. A beneficio de obras asistenciales.

A las 21:00, concierto de la banda de música AMUECI, en la parroquia de San Pedro. A beneficio de obras asistenciales. San Roque . A las 21:00, concierto de la banda de música de Alcalá de Guadaíra, en la parroquia de San Roque. Actos del 125 aniversario fundacional.

. A las 21:00, concierto de la banda de música de Alcalá de Guadaíra, en la parroquia de San Roque. Actos del 125 aniversario fundacional. San Jacinto . A las 20:45, concierto de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Sangre, en la parroquia de San Jacinto.

. A las 20:45, concierto de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Sangre, en la parroquia de San Jacinto. Santo Ángel . Concierto de la Banda de Música de las Mercedes de Bollullos Par del Condado, a las 21:00, en el Santo Ángel.

. Concierto de la Banda de Música de las Mercedes de Bollullos Par del Condado, a las 21:00, en el Santo Ángel. Los Panaderos. Concierto de la banda de Santa Ana de Dos Hermanas en el marco del 425 aniversario. Sobre las 21:00 en la iglesia de la Misericordia.

Sábado, 14 de febrero

La Cena. A las 13:00, concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. En la iglesia de Los Terceros.

A las 13:00, concierto de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Redención. En la iglesia de Los Terceros. San Román. A las 20:30, concierto de la banda del Liceo de Sevilla. En la parroquia de San Román.

A las 20:30, concierto de la banda del Liceo de Sevilla. En la parroquia de San Román. Diputación de Sevilla . Nueva edición de 'El Patio en Cuaresma', en el edificio central de la Diputación de Sevilla, desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como Los Gitanos, Columna y Azotes o la Banda Municipal de Estepa.

. Nueva edición de 'El Patio en Cuaresma', en el edificio central de la Diputación de Sevilla, desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como Los Gitanos, Columna y Azotes o la Banda Municipal de Estepa. Santo Ángel. Concierto de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Sol en la iglesia del Santo Ángel, a las 21:00.

Domingo, 15 de febrero

San Gonzalo. A las 18:00, concierto de la banda de cornetas y tambores del Nazareno de Sanlúcar la Mayor, en la parroquia de San Gonzalo.

A las 18:00, concierto de la banda de cornetas y tambores del Nazareno de Sanlúcar la Mayor, en la parroquia de San Gonzalo. Diputación de Sevilla. Nueva edición de 'El Patio en Cuaresma', en el edificio central de la Diputación de Sevilla, desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como la Municipal de Lora del Río, Las Cigarreras o las Tres Caídas.

Miércoles, 18 de febrero

Santo Ángel. A las 21:00, concierto de la Banda Municipal de La Puebla del Río, en la iglesia del Santo Ángel.

Jueves, 19 de febrero

Montesión. Concierto de la AM Santa María Magdalena, de Arahal, a las 20:30, en el Archivo de Protocolos.

Viernes, 20 de febrero

Santo Ángel. A las 21:00, concierto de la Banda de Las Nieves de Olivares, en la iglesia del Santo Ángel.

Sábado, 21 de febrero

Candelaria-Madre de Dios. A las 20:00, en el patio de la parroquia, certamen de bandas. Intervienen San Juan Evangelista, el Nazareno de Sevilla y los Ángeles.

A las 20:00, en el patio de la parroquia, certamen de bandas. Intervienen San Juan Evangelista, el Nazareno de Sevilla y los Ángeles. Santo Ángel. A las 21:00, concierto de la banda de cornetas y tambores Esencia, en la iglesia del Santo Ángel.

A las 21:00, concierto de la banda de cornetas y tambores Esencia, en la iglesia del Santo Ángel. San Roque. A las 20:00, concierto de la banda del Nazareno de Huelva, en la parroquia de San Roque. Actos del 125 aniversario fundacional.

A las 20:00, concierto de la banda del Nazareno de Huelva, en la parroquia de San Roque. Actos del 125 aniversario fundacional. Diputación de Sevilla. Nueva edición de 'El Patio en Cuaresma', en el edificio central de la Diputación de Sevilla, desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como el Nazareno de la Algaba, La Encarnación de San Benito o la Banda de Coria del Río.

Domingo, 22 de febrero

Diputación de Sevilla. Nueva edición de 'El Patio en Cuaresma', en el edificio central de la Diputación de Sevilla, desde las 12:00 horas. Intervienen bandas como la Agrupación de la Redención, o la Soledad de Cantillana.

Miércoles, 25 de febrero

San Esteban. Concierto de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, en la Casa de Pilatos.

Viernes, 27 de febrero

La Candelaria. Concierto de la Banda de Cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, a las 21:00, en la iglesia de San Nicolás.

Concierto de la Banda de Cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana, a las 21:00, en la iglesia de San Nicolás. Santo Ángel. Concierto de la Banda Filarmónica Ciudad de Bollullos a las 21:00.

Sábado, 7 de marzo

Los Javieres. A las 19:00, en la iglesia del Sagrado Corazón, concierto de la Banda de Música Julián Cerdán, de Sanlúcar de Barrameda.

A las 19:00, en la iglesia del Sagrado Corazón, concierto de la Banda de Música Julián Cerdán, de Sanlúcar de Barrameda. Santo Ángel. Concierto de la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Salud de Alcalá del Río, a las 21:00, en el Santo Ángel.

Viernes, 13 de marzo

Santo Ángel. Concierto de la Sociedad Filarmónica de Albaida del Aljarafe, a las 21:00.

Sábado, 14 de marzo

Santo Ángel. Concierto de la Banda del Carmen de Salteras, a las 21:00.

Sábado, 21 de marzo