Las hermandades de Sevilla, según Reyes Pro

Desde ahora, la historiografía hispalense cuenta con un nuevo título muy especial y muy original en cuanto al enfoque de su planteamiento. Se trata del libro de Reyes Pro Jiménez, Hermandades y conventos de Sevilla, publicado por Páginas del Sur. Con prólogo de Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de Patrimonio Artístico, la obra nos presenta la relación entre esas dos realidades que significan las señas de identidad de Sevilla: sus hermandades y sus conventos (un centenar hasta el siglo XIX). Desde la baja Edad Media, la ciudad-convento, en esa acepción que inventara Cosme de Medici en un feliz comentario cuando visitó Sevilla y convirtió en término urbanístico Fernando Chueca Goitia, es un hecho histórico que ha determinado el devenir y la configuración de nuestra ciudad.

Tras una introducción dedicada a la ciudad-convento en su edad de oro y de miseria, la obra se divide en dos partes fundamentales: una dedicada a los conventos masculinos relacionados con hermandades, y otra a los conventos femeninos relacionados con hermandades. En la primera, se tratan los conventos masculinos desaparecidos de los que no quedan restos arquitectónicos; los conventos desaparecidos de los que existen algunos restos arquitectónicos; algunos conventos que hoy tienen funciones no religiosas; conventos de Triana desparecidos o con otras funciones; conventos y casas de órdenes religiosas actuales que fueron sedes de hermandades; ayer conventos, hoy iglesias parroquiales sedes de hermandades; conventos sedes actuales de órdenes religiosas y de hermandades; y antiguos conventos y casas sin órdenes religiosas, hoy sedes de hermandades de penitencia. Por lo que respecta a la segunda parte, tres son los capítulos sobre los conventos femeninos que fueron sedes de hermandades; otros conventos también relacionados con hermandades; y antiguos conventos sedes actuales de hermandades.

La autora, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Bibliotecas, experta en Biblioteconomía y gran divulgadora de temas sevillanos, ha sabido tejer una tupida red de datos históricos entrecruzados trazando un inmenso tapiz, en el que podemos contemplar el largo devenir de las hermandades de penitencia en sus numerosas y distintas ubicaciones en diferentes iglesias, conventos y monasterios de la ciudad. En suma, este libro consiste, dicho en breve, en la biografía de Sevilla a través de sus hermandades y conventos. Todo ello escrito con la mayor claridad y sencillez de estilo, porque, cono decía Gregorio Marañón, en el lenguaje científico la claridad es la única estética permitida.

Ilustraciones gráficas

A mayor abundancia, a aquellas dos partes mencionadas acompaña un sistemático y exhaustivo capítulo de bibliografía, dividido en los siguientes apartados: Historia de Sevilla; urbanismo, monumentos y arquitectura de Sevilla; testimonios gráficos y planos; conventos sevillanos: historia y arte; Semana Santa y hermandades de Sevilla: historia, ensayos; escultura, pintura y otras artes en Sevilla y en la Semana Santa; hermandades en algunos conventos; obras clásicas y diversos facsímiles.

Ilustran el texto un amplio repertorio de 150 reproducciones fotográficas, muchas de ellas de la propia autora y otras inéditas, que enriquecen esta indudable aportación a la historiografía hispalense, que culmina con el plano del asistente Olavide (1771), referente ineludible del urbanismo histórico sevillano del que Reyes Pro fue coordinadora y comisaria de la celebración de los 250 años, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.

Un lema muy inteligente

Este hermoso libro, que no pretende ser “una narración histórica exhaustiva ni una descripción artística detallada”, sin embargo, agota el tema en cuestión y se presenta bajo el inteligente lema: “Lo que no se conoce no se aprecia y por tanto no puede defenderse”.

Y lo mejor de su loable intención es que los beneficios que se desprendan de su venta irán destinados a los conventos de clausura de Sevilla.