La Esperanza Macarena no saldrá de su barrio para recibir la Rosa de Oro

La Hermandad de la Macarena no saldrá de su barrio por la entrega de la Rosa de Oro el próximo mes de diciembre. Tal y como confirmaba a Diario de Sevilla su Hermano Mayor, José Antonio Fernandez Cabrero, las opciones que baraja la Hermandad son varias, pero aún no hay nada decidido. No obstante, la idea de salir más allá del barrio de la Macarena no está a día de hoy en los planes de la corporación.

Desde el día que Monseñor Don José Ángel Saiz Meneses anunciase en la Basílica de la Esperanza Macarena la concesión de la Rosa de Oro para la Virgen de la Esperanza, la tercera imagen en España con tal reconocimiento, las especulaciones han sido muchas y muy diversas sobre dónde será su entrega. No obstante, Fernández Cabrero ha desmentido cualquiera de las hipótesis, afirmando que las ideas están sobre la mesa, pero que la decisión final no está tan solo en las manos de la Hermandad.

La entrega será el 3 de diciembre, martes. La fecha ha sido elegida para poder contar con la presencia del Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y enviado especial del papa Francisco para el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, Mons. Edgar Peña Parra.

La procesión Magna, tan solo cinco días después

Cinco días más tarde se llevará a cabo la procesión de Clausura por el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Para dicho acto, la Hermandad preocesionará en la madrugada del 8 de diciembre hasta la Catedral, colocando su paso junto al resto de Hermandades participantes, en el trascoro del templo. Será ahí cuando se reviva una de las imágenes más especiales de la Semana Santa de la ciudad. Tras 29 años, la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana se situarán frente a frente, tal y como adelantaba hace unos días Diario de Sevilla.

Ya de cara al día 8, jornada prevista para la procesión magna, la salida del cortejo será a las 16:00 de la tarde, y discurrirá por el recorrido común establecido de Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Miguel Mañara, Santo Tomás, Avenida de la Constitución, Almirante Lobo y Paseo de Colón.

La Virgen de la Esperanza, que cierra la procesión a las 21.35 horas en el Paseo de Colón, regresará a su barrio en una procesión que, se estima, dure hasta las 04.50 horas.