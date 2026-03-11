Los hermanos del Valle aprueban la extraordinaria de la Virgen por el XXV aniversario de la coronación

La hermandad del Valle ha celebrado este martes, 10 de marzo, cabildo general extraordinario, en el que los hermanos han aprobado una propuesta de especial relevancia. En concreto, sus cofrades han respaldado por amplia mayoría la salida extraordinaria de Nuestra Señora del Valle en el año 2027, con motivo del XXV aniversario de la coronación canónica. Las votaciones han arrojado el siguiente resultado: 82 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

En una iglesia de la Anunciación nutrida de asistentes, los hermanos han conocido de primera mano los detalles de estos cultos extraordinarios y que contemplan las Normas Diocesanas. En este sentido, se celebrará un triduo extraordinario en la propia sede de la cofradía, para posteriormente trasladar a la imagen en rosario hasta la Catedral el 30 de octubre. El día 1 de noviembre, solemne pontifical de aniversario y posterior regreso en procesión extraordinaria hasta la calle Laraña, más o menos un esquema similar al que se desarrolló en 2002, año de la coronación.