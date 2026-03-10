Los otros retranqueos de la Semana Santa de Sevilla 2026 para evitar aforamientos

La Semana Santa de 2026 será la de los retranqueos por obras en las vísperas de la celebración. El Ayuntamiento de Sevilla acondicionará los enclaves donde se acometen estos trabajos con el fin de garantizar el tránsito de las cofradías por ellos y evitar su aforamiento, esto es, que se queden sin público para contemplar su discurrir. Tres son las zonas más críticas de cara a la fiesta religiosa: las setas de la Encarnación (donde se construye el carril para el tranvibús), la Plaza Nueva y Pagés del Corro, en Triana. Para todos ellos existen ya planes que compaginan la seguridad con el paso de los cortejos penitenciales.

El tramo de la calle Imagen que coincide con las setas de la Encarnación es, desde el inicio de esta cuaresma, uno de los puntos críticos de las reformas urbanísticas que se llevan a cabo en la capital andaluza. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha confirmado a Diario de Sevilla que para la Semana Santa se habilitará un pasillo de unos ocho metros de ancho para que las 16 cofradías que discurren cada año por dicho enclave lo hagan sin problema alguno. Con tal fin, se retranquearán los dos quioscos que existen en la plaza (uno se dedica a la venta de prensa y otro funciona como estanco). El cajón de obras reducirá su tamaño y servirá para acopio de material. Irá junto al Metropol Parasol. De esta forma, según el concejal popular, las cofradías sólo tendrán que tomar una pequeña curva para esquivarlo y adentrarse en un carril "con suficiente holgura", para el que también se garantiza la presencia de público. Debe recordarse que uno de los principios del gobierno de José Luis Sanz es reducir a lo indispensable el número de vallas y aforamientos en Semana Santa, objetivo que también se persigue para dicho acondicionamiento.

Garantizado este tránsito, queda a la voluntad de las hermandades pasar por la Encarnación. Algunas de las corporaciones que suelen tomar por este enclave han confirmado a este periódico que rodearán las setas con el fin de evitar el mencionado cajón de obras. La mayoría de ellas vienen, en su recorrido de ida, por la calle Santa Ángela. Así lo hará la Exaltación, cuyo hermano mayor, Pedro Avendaño, ha confirmado la idea propuesta al inicio de la cuaresma: al salir de la calle Alcázares, la cruz de guía girará a la derecha para buscar Laraña desde el inicio de calle Regina. Lo mismo hará los Servitas el Sábado Santo, como explica su hermano mayor, José Ibáñez.

"Media hora más de recorrido"

Tal posibilidad, sin embargo, la han descartado cofradías con una larga estación de penitencia. Es el caso de San Benito, que discurrirá por la Plaza de la Encarnación, en el pasillo que habilitará el Ayuntamiento. Su hermano mayor, José González, argumenta que rodear el Metropol Parasol supone "media hora más de recorrido", lo que llevaría a adelantar la salida -que ya es bastante temprana- para cumplir con los horarios de la carrera oficial. Ésta es la principal razón por la que se ha descartado. San Esteban hará lo mismo esa jornada: no esquivará las setas, sino que pasará por debajo de ellas, según fuentes oficiales de la corporación.

Dos días antes, el Domingo de Ramos, la Cena inaugurará el tránsito de las cofradías bajo el Metropol Parasol. Las razones dadas por su hermano mayor, Álvaro Enríquez, son las mismas que las de su homólogo en San Benito. El rodeo conllevaría salir media hora antes de la iglesia de los Terceros. Un adelanto, además, en un año en el que la configuración de la jornada ha cambiado, por lo que esta corporación habrá de ponerse en la calle a las 14:00. El itinerario alternativo obligaría a hacerlo a la 13:30, opción descartada por completo, especialmente tras garantizarse "un carril con bastante anchura".

La Sed sigue con su itinerario habitual

También discurrirá por la Encarnación la Hermandad de la Sed, de la que había trascendido que de cara al próximo Miércoles Santo barajaba un itinerario de ida nuevo por Águilas, Alfalfa, Cuesta del Rosario, Plaza del Salvador y Cuna. Tal opción -que equivaldría a situarse delante de San Bernardo durante buena parte de su trayecto- se ha descartado para la presente edición, en la que, según afirma su hermano mayor, Santos Alonso de la Florida, se realizará el recorrido de todos los años, lo que incluye el pasillo con el que estará dotada la Plaza de la Encarnación para esas fechas.

En cuanto a los itinerarios de regreso, la Hermandad de San Pablo ya anunció días atrás que dejará de pasar por la Encarnación para hacerlo por la Alfalfa y la Plaza del Cristo de Burgos. En la Amargura, a día de hoy, se piensa seguir con el mismo trayecto de años anteriores: tomar por la Plaza de la Encarnación y girar a la izquierda por el lado este (en el edificio que albergó al antiguo Cortefiel) con la intención de llegar desde allí a Alcázares. Así lo ha señalado su hermano mayor, Aníbal Tovaruela, quien precisa que "cuestión distinta es que luego el acondicionamiento nos dificulte hacerlo".

En la Plaza Nueva y en Triana

Otro de los puntos críticos de la próxima Semana Santa se encuentra en la céntrica Plaza Nueva, levantada por obras para su reforma. Los distintos servicios que allí se instalaban se reubicarán en el enclave. Lo que sí se desmontará es el andamio instalado en el antiguo edificio de Telefónica, que se convertirá en un hotel. Con este fin, se le ha pedido a la constructora del proyecto que se encargue de tal cometido. En caso de no llevarlo a cabo, será la Gerencia de Urbanismo la que lo ejecute, según explica Alés, que añade que este trabajo es imprescindible para garantizar el paso de las cofradías por la acera de la capilla de San Onofre.

En la otra margen del río, en Triana, se procederá a otro retranqueo, el del cajón de obras instalado en la calle Pagés del Corro. El objetivo aquí es dar cabida a la mayor cantidad de público para que la mañana del Viernes Santo pueda contemplar el discurrir de la Esperanza de Triana. La corporación del antiguo arrabal ya anunció que, ante el estado de la citada vía, este 2026 tomará por la calle Victoria para llegar a Rodrigo de Triana y desde allí retomar su recorrido habitual que la llevará a la parroquia de Santa Ana y a la Capilla de los Marineros.