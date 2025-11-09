Horario y recorrido de la procesión de Nuestra Señora del Amparo

Este domingo, 9 de noviembre, la collación de la parroquia de la Magdalena vuelve a postrarse como cada año ante Nuestra Señora del Amparo; una de las devociones de glorias más importantes de la ciudad de Sevilla cuando tan solo falta un año para su coronación canónica en su sede, por Monseñor José Ángel Saiz Meneses el día de su función principal del próximo año.

Para esta tarde se ha diseñado un itinerario que recorrerá las calles del Arenal de Sevilla. La salida está prevista a las 18:00 horas desde la Real Parroquia de Santa María Magdalena la procesión de Nuestra Señora del Amparo, una de las citas más queridas del calendario letífico sevillano. De este modo, el cortejo recorrerá las calles del Arenal y del barrio de la Magdalena discurriendo por San Pablo, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Santas Patronas, López de Arenas, Galera, Almansa, Santas Patronas, Reyes Católicos, Julio César, Canalejas, Bailén, Cristo del Calvario y regreso a San Pablo, con entrada prevista en su templo en torno a las 21:30 horas.

Los sones clásicos de la Banda de Música del Carmen de Salteras acompañarán el paso de la Virgen, envolviendo con su inconfundible repertorio una jornada marcada por la devoción, la elegancia y el sabor más puro de la Sevilla cofradiera.

Un año para la Coronación

Dos piezas de enorme valor artístico y simbólico alcanzarán su máximo esplendor de cara a un acontecimiento histórico. La Hermandad de Nuestra Señora del Amparo ha anunciado que, con motivo de la coronación canónica de la Virgen, prevista para el 8 de noviembre de 2026, se mantendrán las actuales coronas de plata dorada del siglo XVIII, que serán restauradas y enriquecidas para la ocasión. El trabajo de restauración recaerá en el orfebre Joaquín Ossorio Martínez, quien también elaborará aros de oro confeccionados con las donaciones de los devotos. Por su parte, el diseñador Francisco Javier Sánchez de los Reyes ha proyectado el enriquecimiento de las coronas, que lucirán las joyas más valiosas del tesoro de la Virgen, piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La corporación presentó hace unas semanas el programa de actos preparatorios para tan esperada cita, que incluirá un rosario de la aurora en mayo hasta la Catedral, además de encuentros parroquiales en las distintas capillas de la feligresía, donde los fieles podrán venerar la sagrada imagen del Amparo.

Imagen de Roque de Balduque del S. XVI

La imagen de Nuestra Señora del Amparo es una talla de cuerpo completo realizada hacia 1555 por el imaginero flamenco Roque de Balduque, una de las figuras más destacadas del Renacimiento sevillano. Desde sus orígenes, la Virgen ha sido objeto de profunda veneración en la Parroquia de la Magdalena, donde permanece como emblema espiritual del templo y de su feligresía. Fue el propio clero parroquial quien promovió la creación de una hermandad destinada a canalizar la creciente devoción popular, organizar los cultos y atender la demanda de misas en honor a la imagen. Las primeras reglas de la corporación fueron aprobadas el 18 de diciembre de 1736.

La historia devocional del Amparo quedó marcada por un episodio prodigioso: durante el terremoto de Lisboa de 1755, los vecinos del barrio de la Magdalena resultaron ilesos, sin sufrir daños de consideración, hecho que atribuyeron a la intercesión de la Virgen. En agradecimiento, ese mismo año comenzó a salir en procesión por las calles de su feligresía, siendo desde entonces invocada como patrona y protectora del barrio. Desde 1848, la sagrada imagen preside la capilla principal de la nave del Evangelio en el templo del antiguo convento dominico de San Pablo, actual sede parroquial de la Magdalena.