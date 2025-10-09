Horarios e itinerarios de los traslados de la Virgen de los Dolores de Las Penas al convento de Santa Ana por el 150 aniversario

La hermandad de Las Penas de San Vicente continúa desarrollando los actos y cultos conmemorativos del 150 aniversario fundacional, y en la jornada de este jueves ha dado a conocer todo lo relacionado con los horarios e itinerarios del traslado de la Virgen de los Dolores al convento de Santa Ana, uno de los eventos previstos en el programa presentado y aprobado por los hermanos. Dichos recorrido se hallan aún a expensas de la aprobación definitiva por parte de la autoridad competente.

El sábado 18 de octubre, la Virgen saldrá de la parroquia de San Vicente a las 19:00 de la tarde, y tomará el siguiente itinerario: Cardenal Cisneros, Alfaqueque, Antonio Salado, Plaza Puerta Real, Capilla de Ntra. Sra. Mercedes, Puerta Real, Goles, Baños, San Vicente, Convento de Sta. María la Real, San Vicente, Convento de San Antonio de Padua, San Vicente y Santa Ana, con entrada al convento sobre las 21:30. Durante este trayecto se rezará la corona dolorosa y se visitarán a dos hermandades del entorno: la de las Mercedes de la Puerta Real y la del Buen Fin, así como a la Pastora de San Antonio.

Tras permanecer toda la noche velada y acompañada, la Virgen regresará el domingo 19 tras la función en su honor, prevista para las 9:00. A su término, sobre las 11:00, regreso a San Vicente transitando por otras zonas emblemáticas del barrio: Salida, Santa Ana, Santa Clara, Hernán Cortés, Plaza de la Soledad, entrada Parroquia de San Lorenzo, salida a Plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, Baños, Hermandad de Veracruz, Baños, Miguel Cid, Cardenal Cisneros y entrada en San Vicente sobre las 13:00. De este modo, la Virgen accederá al templo parroquial de San Lorenzo, ofreciéndonos estampas para el recuerdo.