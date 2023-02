El impactante cartel con el que LaMuy Revista convoca su VI Triduo Heterodoxo

La Semana Santa no tiene límites. Es absolutamente infinita para todo aquel que se acerca a ella. Y LaMuy Revista cumple un año más con su particular versión, como cada Cuaresma, al anunciar el Triduo Heterodoxo que celebrará durante el mes de marzo en el CICUS. El cartel, obra del malagueño Lazarus, no ha dejado indiferente a nadie.

Un año más la revista La Muy convoca el Triduo Heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla en su sexta edición los viernes 10, 17 y 24 de marzo, a las 20:00 horas, en CICUS Sevilla. El Triduo Heterodoxo, que cuenta con la colaboración en la organización de El Paseo Editorial y el profesor universitario César Rina, es ya una cita consolidada en la agenda cuaresmal de Sevilla para hablar de cofradías y Semana Santa desde enfoques absolutamente inéditos.

Esta edición arrancará con la mesa titulada La carrera oficial, ¿pay per view cofrade?, en la que participarán el abogado y tertuliano mediático Joaquín Moeckel, el antropólogo Alberto del Campo y el profesor de la ETS Arquitectura de Sevilla, Javier Navarro, moderados por el periodista Javier Gotor. Esta primera sesión abordará el controvertido tema de la Carrera Oficial y las múltiples polémicas que se generan en torno a este espacio de apenas un kilómetro.

Elogio y pompa del histerismo reunirá el viernes 17 de marzo al cineasta Jesús Pascual, la cofrade Alejandra Puelles y el periodista Manuel Lamprea, moderados por Rafael Cáceres, para debatir sobre las expresiones exacerbadas del fervor popular y analizar, al calor de las últimas polémicas, si existe un canon de comportamiento para ver cofradías.

El último día, viernes 24 de marzo, y bajo el título Resignificación, ¿cianuro o vitamina para el futuro de la Semana Santa?, intervendrán la antropóloga Gema Carrera, el periodista Ángel Munárriz y el historiador Carlos Arenas con la moderación de David G. Romero. La cuestión será dilucidar si es necesario o no otorgar un nuevo sentido a una fiesta construida a lo largo de siglos, y si esta resignificación revitalizaría la Semana Santa o sería su sentencia de muerte.

Todas las mesas del Triduo se celebrarán en CICUS Sevilla y la entrada es gratuita. Los interesados en asistir deberán reservar su invitación a través de la plataforma del CICUS, en internet.

El cartel

La obra de Pepe Gómez, alias Lazarus, comienza a ser reconocida en el ámbito cofradiero andaluz. Ya ha trabajado para numerosas hermandades de nuestras provincias y, al fin, da el salto a Sevilla para ofrecer su modo de componer y su capacidad figurativa y expresiva en la creación de carteles, que resultan funcionales y directos. El cartel de la obra se explica de la siguiente manera:

"¿Quién es este Jesús al que desnudan, reo humillado, y que desde su ignominiosa mortificación nos clava su mirada cual dardo? Fijaos en su ojo derecho, exactamente en el vértice de un triángulo isósceles perfecto, una clave de hieratismo que lo sitúa cual tótem de los tiempos pasados, presentes y futuros. ¿Es el ojo que todo lo ve? Es centro de una irradiación dorada que dibuja un círculo perfecto sobre el horizonte, es amanecer y atardecer de la existencia humana"

Prosigue: "Resulta fascinante este esquema compositivo por el que Pepe Gómez sitúa el ojo derecho de David Bowie en el centro exacto de una geometría mística tan practicada por el arte religioso de diferentes periodos como asimilada por la puesta en escena cofrade. Vértice de un triángulo que termina por dibujarse a través de los brazos extendidos -entregados- de un Cristo despojado, y centro de una rítmica simetría radial que emana de su cabeza, o quizá debiera entenderse del ojo mismo", abunda la revista en una nota de prensa.

"David Bowie, predilecto de nuestro autor, tenía una anisocornia producto de una pelea física con su amigo George Underwood, lo que acabó convirtiéndose en un auténtico símbolo y sería potenciado siempre en su imagen pública. Bowie parecía tener un ojo de cada color -heterocromía-, pero lo que realmente tenía es una pupila mucho más dilatada que la otra. Se hace imposible no ver en esta acentuada cualidad un ojo místico. El rayo bicolor -azul y rojo- que quedó inmortalizado y sacralizado a partir de la portada de Aladdin Sane (1973) por el maquillador Pierre La Roche y el fotógrafo Brian Duffy, que separaba su rostro en dos mitades asimétricas y los ojos en dos realidades paralelas, acabaría siendo interpretado también como la ambigüedad y dualidad que el propio cantante situaba en muchos ámbitos de su vida pública y privada".

"Esta dualidad la encontramos en ese Jesús, Dios y Hombre, con los pies en la tierra y abnegadamente abandonado a una suerte próxima y agónica -la cruz está a un paso-, con la mirada inquisitiva en nosotros; con el busto de un resucitado, pulcramente lívida su piel, que casi comienza a ascender. El blanco y negro de los dos tercios, contundentes, de la imagen inferior; el color esperanzador de un paisaje de futuro en el cenit de la composición -allí es donde respira-. El collage de la más reducida economía de medios, apenas un corte limpio de una fotografía sobre otra, se erige como el recurso más eficaz. Podríamos decir que es en esta eficiencia de mínimos donde los trabajos de Lazarus encuentran su lado más certero, actual y virtuoso", apostilla.

Es necesario reseñar e incidir en que este cartel no se realiza para ninguna Semana Santa ni ninguna cofradía, es más; no se tiene por qué apostar por este tipo de formato ni las hermandades están obligadas a ello. Sencillamente, es una interpretación más de la Semana Santa al modo heterodoxo de esta revista.