Investigadores defienden su tesis sobre la antigüedad del Silencio en el último Boletín de las Cofradías

Más aportaciones acerca de una de las corporaciones más fascinantes de la ciudad y, diríamos, de toda la religiosidad española: la de los Primitivos Nazarenos de Sevilla. Sobre la antigüedad de la Hermandad del Silencio. Respuesta y reflexión al hilo de unas intervenciones televisivas es el título del artículo publicado por Rafael Roblas y Alfredo Martínez en el último número del Boletín de las Cofradías, que edita el Consejo de Hermandades y Cofradías. En las casi trece páginas de extensión, estos dos investigadores, hermanos de la cofradía de la Madrugada, exponen nuevos datos y análisis acerca de la antigüedad del Silencio.

Aportando datos documentales y fuentes fidedignas, en el artículo se tratan, entre otras cuestiones, la célebre relación de cofradías que se publicó en 1579, firmada por un tal Francisco de Sigüenza denominada Traslación de la imagen de Nuestra Señora de los Reyes y cuerpo de San Leandro y de los cuerpos reales a la Capilla Real de la Santa Iglesia de Sevilla. En este manuscrito, cuyo original se conserva en la Biblioteca Capitular y Colombina, aparece un listado de cofradías que la creencia popular ha otorgado como válido con respecto a la antigüedad de las hermandades, es decir, que la más antigua que aparece, la del Cristo de San Agustín y Vera-Cruz, serían las más antiguas. Sin embargo, los autores citan que en 1996, en una revisión realizada por García de la Concha, ya se señala que en ningún caso Sigüenza redactó el orden de las hermandades siguiendo un criterio cronológico de fundación.

Entre otras cuestiones, se tratan las actitudes y disposiciones de Mateo Alemán, hermano mayor de la cofradía y destacado literato, para con su hermandad. Este cofrade, que no destacó por pleitear la antigüedad de la cofradía, abrigaba otras preocupaciones más acuciantes como el traslado de la corporación nazarena al complejo conventual de San Antonio Abad, si bien era conocedor de los orígenes remotos de esta institución y así lo dejó reflejado en el contrato enfitéutico con la Orden Antonina precisamente en 1579.

De igual modo, el artículo responde también a una serie de consideraciones con respecto al Real Consejo de Castilla, que "no prestó especial atención a las cofradías hasta el último tercio del siglo XVIII", y señala, en una serie de postulados, que en 1791 quedó plasmado por escrito ante el monarca "y mediante la fórmula solemne "como mas haya lugar en derecho, comparezco y digo" por parte de su entonces secretario 1° que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se había fundado en Sevilla hacía más de 400 años. Y este testimonio no fue plasmado fugazmente, sino que se hizo por duplicado en el expediente mediante dos escribanos diferentes del Real Consejo". También se incluye en dicho artículo la necesidad de no tomar como fuente fidedigna el opúsculo que Montero de Espinosa publica en 1813, quien toma como referente documental al Abad Gordillo, que no destacaba precisamente por su rigor. Por último, destacan los investigadores que el IAPH, en la restauración de las reglas de 1642, determinó en su informe que "no hay ninguna adición con tinta industrial del siglo XX", en relación a una coda final de dichas reglas en las que hace alusión a las primitivas reglas del siglo XIV, las de 1356, que definitivamente "existieron". El Boletín está disponble en quioscos y puntos de venta habituales.