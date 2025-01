Este es el itinerario de la procesión del Cachorro en Roma 2025: del Coliseo al Circo Máximo

Más novedades acerca de uno de los grandes acontecimientos de la historia religiosa andaluza, despejándose definitivamente una de las dudas más señaladas. Tras los preceptivos encuentros con el Ayuntamiento de Roma y el plácet del Dicasterio para la Evangelización, de las numerosas propuestas presentadas, ha sido aprobado el siguiente recorrido para la Gran Procesión que presidirán las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza en el marco del Jubileo de las Cofradías el próximo 17 de mayo: Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole y entrada en el Circo Máximo. La procesión, como ya se anunció, comenzará a las 17:00 de la tarde.

Para la organización de la Gran Procesión se ha formado un comité integrado por los delegados de Hermandades y Cofradías tanto de la Archidiócesis de Sevilla como de la Diócesis de Málaga; presidentes y vicepresidentes del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y los hermanos mayores de la Hermandad del Cachorro y de la Archicofradía de la Esperanza, con sus equipos de trabajo. La celebración cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga- Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol.