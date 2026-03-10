Quién es José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026

El periodista y comunicador José Antonio Rodríguez Benítez será el pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, un nombramiento que lo situará al frente de uno de los actos más emblemáticos del calendario cofrade de la ciudad. El pregón se celebrará el domingo 22 de marzo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, cita que cada año congrega a autoridades, representantes de las hermandades y numerosos fieles para anunciar la llegada de la semana grande de la capital andaluza.

Nacido en Sevilla en 1983, Rodríguez Benítez mantiene desde su infancia una estrecha vinculación con el mundo cofrade. Fue bautizado en la parroquia de San Julián, sede de la Hermandad de la Hiniesta, y cursó sus estudios en el Colegio Marcelo Spínola de Umbrete. Posteriormente se licenció en Periodismo, iniciando una trayectoria profesional ligada tanto a la comunicación institucional como a la información sobre la Semana Santa.

En el ámbito profesional, forma parte desde hace unas semanas del equipo de informativos de Canal Sur. Con anterioridad, desde 2022 hasta el mes de febrero, trabajó en el Gabinete de Comunicación del presidente de la Junta de Andalucía. Y entre 2017 y 2021, desempeñó el cargo de director de comunicación del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, consolidando una carrera vinculada a la comunicación pública.

Amplia experiencia en el periodismo cofrade

Paralelamente, Rodríguez Benítez ha desarrollado una destacada labor periodística en el ámbito cofrade. Con apenas 20 años inició su etapa televisiva en Sevilla TV dentro del programa “Semana Santa de Sevilla”, experiencia que continuó posteriormente en Tele Sevilla entre 2011 y 2014, etapa en la que alcanzó una notable popularidad en la ciudad como presentador de las retransmisiones de la Semana Santa hispalense. En la actualidad mantiene su vinculación con la información cofrade como miembro del equipo del programa “El Llamador” de Canal Sur Radio, uno de los espacios de referencia en este ámbito.

El periodista José Antonio Rodríguez, de espaldas y con una camisa azul, como costalero de la hermandad de la Esperanza de Triana. / Europa Press

En el plano personal, su relación con las hermandades sevillanas es igualmente estrecha. Es hermano de la Esperanza de Triana —donde forma parte de la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de las Tres Caídas—, del Dulce Nombre, de la Estrella y de la Pastora de Triana, corporaciones con las que mantiene una activa participación.

Su designación como pregonero no supone su primera experiencia ante el atril. Su debut como pregonero tuvo lugar en su propio colegio, el Marcelo Spínola de Umbrete, donde anunció la Semana Santa. Desde entonces ha pronunciado numerosos pregones y exaltaciones, entre ellos los de los Grupos Jóvenes de Triana, el de la Esperanza de Triana, la Velá de Santa Ana o el dedicado a la Virgen de la Paz, patrona de Ronda. En su trayectoria destaca también el Pregón de las Glorias de Sevilla de 2007, uno de los actos más recordados de su carrera.

Además de su actividad periodística y como pregonero, Rodríguez ha participado en conferencias y mesas redondas sobre Semana Santa dentro y fuera de Andalucía. También ha desarrollado trabajos audiovisuales como “El sueño de los despiertos” y “El Cristo del compás”, y ha incursionado en el ámbito cinematográfico como actor protagonista en la película “Juan de Mesa. Del olvido al Gran Poder”.

Con su elección, se da además una circunstancia significativa: José Antonio Rodríguez se convierte en el tercer periodista consecutivo en pronunciar el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, tras Juan Miguel Vega y José Joaquín León, una tendencia que subraya la estrecha relación entre el periodismo y la difusión de la tradición cofrade en la ciudad.