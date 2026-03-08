La Mortaja aprueba por aclamación solicitar la coronación canónica de la Piedad

Los hermanos de la hermandad de la Sagrada Mortaja, reunidos en la mañana de este domingo en cabildo general extraordinario, han aprobado solicitar al arzobispo de Sevilla la coronación canónica de María Santísima de la Piedad y el Señor Descendido de la Cruz, acontecimiento previsto para el próximo año de 2028.

Dicho cabildo celebrado tras el cabildo general de cuentas y ordinario, ha arrojado un resultado abrumador, dado que los cofrades han respaldado la propuesta de la junta degobierno por aclamación. A continuación, Palacio estudiará todos los detalles relacionados con la presentación del expediente y todos los documentos necesarios para validar esta propuesta. Se trata del primer paso a desarrollar antes de recibir la definitiva aprobación, que será comunicada en tiempo y forma si se reúnen todos los requisitos y así el Arzobispado lo considera conveniente.

La Virgen de la Piedad se convertiría, por tanto, en la dolorosa número veintitrés en ser coronada canónicamente en la ciudad de Sevilla.