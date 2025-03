José de Cristóbal, comisionado de la Hermandad de los Panaderos: ‘‘No estamos para muchas celebraciones’’

Un comisionado en la Hermandad de los Panaderos. Esto es lo que se designó a pocos días del inicio de la Cuaresma en la calle Orfila, tras la dimisión en bloque de la Junta de Gobierno encabezada por Ángel Corpas. Su nombramiento responde a la necesidad de restaurar la estabilidad y cohesión interna de una corporación que, pese a sus recientes logros históricos, atraviesa un periodo de confrontación y desacuerdo entre sus miembros.

Hasta mayo de 2026 durará la designación de José de Cristóbal, quien fuera Hermano Mayor de la Hermandad de la Vera Cruz. Su nombramiento viene de la mano de don Miguel Vázquez Lombo y con don Marcelino Manzano, por su colaboración con la Delegación Diocesana para Asuntos Jurídicos de las cofradías. Tal como cuenta José de Cristóbal en el podcast de El Palquillo de Diario de Sevilla, ‘‘ellos tenían que nombrar a alguien para el puesto y, en algún momento, pensaron que podía ser yo. Es decir, yo acabo ahí porque me llaman, me llaman para hacer un servicio a la Iglesia. Yo me lo tomo así, como un servicio a la Iglesia, y no hay más’’. Un servicio que llega en plena cuaresma, y con un 425 aniversario fundacional a las puertas.

En referencia a ello, el comisionado asegura que no dejará pasar por alto tal efeméride, que tendrá lugar el próximo 2026. No obstante, la celebración no podrá ser todo lo festivo que una Hermandad con tanta historia merece porque, ‘‘no está el horno para bollos, no estamos para muchas celebraciones’’, asegura el actual mandatario. Será un programa de actos sencillo, pero que aún no está en la mente del comisionado y de su Junta designada que, como adelantó este periódico, estará conformada por seis personas, cinco de ellos hermanos de la corporación, y un equipo de auxiliares que ayudarán de manera intensa a las tareas designadas por la gestora.

El equipo elegido por José de Cristóbal tiene claras sus tareas: la principal, que la normalidad vuelva a calle Orfila. Que haya buenas relaciones entre los hermanos de la corporación a día de hoy es una tarea complicada, pero sí se proponen llegar a la mayor tranquilidad y estabilidad posible. ‘‘Lo llamo el pulso cofrade’’, así lo bautiza el comisionado, quien recalca que desea llegar a una vida de hermandad normal, con sus cultos, convivencias, formación o caridad, y donde los roces que se produzcan estén dentro de la normalidad de cualquier corporación.

Seguidamente, buscan trabajar con los hermanos para buscar una candidatura, un hermano mayor de consenso. ‘‘No sé si al final surgirán tres candidaturas, dos o una. Eso depende de los hermanos. Están en su derecho. Si se abre el plazo para presentar candidaturas y cumplen los requisitos, pueden hacerlo’’, recalca Cristóbal.

En su mandato actual, no se plantea ningún cambio en lo que a bandas y capataces se refiere. Es un tema que causa crispación entre los hermanos, y que se ha podido ver públicamente durante estos últimos meses en redes sociales y en el ambiente de vida de la Hermandad. Pese a ello, ‘‘lo que funciona no debe cambiarse’’, según palabras del comisionado. ‘‘No es un problema de capataces. Lo mismo ocurre con las bandas. Estamos hablando de capataces muy reconocidos y de bandas muy prestigiosas, así que haría falta tener argumentos muy sólidos para justificar un cambio", añade.

Son muchos los hermanos y cofrades que durante estos días se han llegado a preguntar si cabe la posibilidad de la que Hermandad de los Panaderos no realice estación de penitencia este 2025 a causa de la situación actual de la corporación. La respuesta del designado por la Archidiócesis ha sido clara: no. No tiene en mente la suspensión de ninguno de los cultos de la Hermandad, con lo que se intenta, así, llegar a la normalidad tan esperada. Asegura que cancelar los cultos y, por ende la cofradía, no es la manera de dar una ‘‘lección’’ a los hermanos. Primero, porque no todos han participado en los actos convulsos que han ido trascurriendo en esta última etapa de la Hermandad; segundo, como menciona José, ‘‘yo estoy por la labor de esos hermanos, de los que disfrutan con su hermandad y la quieren. A ellos quiero ayudar y apoyar. Y si hay alguien que no lo ve así, pues que intente verlo, porque a partir de ahora, o al menos mientras yo esté, vamos a hacer las cosas con normalidad, vamos a procurar que nada sea diferente’’

Una situación complicada, sin duda. A fin de cuentas, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas lo acaba siendo. No obstante, José de Cristóbal llega a la Hermandad de los Panaderos con ganas, con voluntad de recuperar la vida de una Hermandad histórica y pionera, que en apenas poco más de diez años ha vivido hitos como la procesión extraordinaria, con la Virgen de Regla bajo palio, en la JMJ de Madrid. O ser coronada en septiembre de 2010. La primera dolorosa que coronó don Juan José Asenjo, recién comenzado su episcopado en Sevilla.

Una Hermandad que trabaja en volver a ser lo que fue. José de Cristobal y sus seis designados tienen un año por delante, y mucho trabajo. No será hasta mayo de 2026 cuando se puede hacer balance de un mandato que, con ganas, será fortuito.