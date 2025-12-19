Julián Huertas deja de ser capataz del Cristo de la Vera Cruz tras casi cuarenta años

La hermandad de Vera Cruz, a través de un comunicado oficial, ha notificado que Julián Huertas Villa no continuará como capataz del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, tras haber "comunicado el deseo de concluir la etapa en la que venía desempeñando esta función", durante los últimos casi cuarenta años.

"Desde la Corporación se le traslada el más sincero y profundo agradecimiento por la más que notable presencia durante 53 años como hermano, siempre a disposición de su Hermandad", señala. En este sentido, será su hijo, y auxiliar del paso, el encargado de tomar el relevo, Julián José Huertas Lora, hasta la finalización del mandato de la presente junta de oficiales, prevista para julio de 2026.