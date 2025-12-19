Inaugurada la Plaza dedicada al Santo Crucifijo de San Agustín

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado hoy la rotulación de la plaza dedicada al Santo Crucifijo de San Agustín, de la Hermandad de San Roque. Un espacio clavado entre la calle Amador de los Ríos, Luis Cadarso, Lope de Vega y Juan de Vera que desde ahora llevará el nombre de esta histórica devoción de la ciudad. El delegado del Distrito Nervión, Juan Bueno, ha destacado hoy que “este es un día grande para Sevilla, para su historia y para la Hermandad de San Roque”, con motivo de la dedicación de una plaza al Santo Crucifijo de San Agustín, una devoción estrechamente vinculada a la ciudad y a la propia corporación municipal.

Acto de rotulación de esta plaza / Ayuntamiento de Sevilla

“Hoy, 18 de diciembre, día de la Esperanza, en el que celebráis la función a la Virgen de Gracia y Esperanza, vuelve a ser simbólicamente 2 de julio”, ha señalado Juan Bueno, recordando la jornada del 2 de julio de 1649, cuando Sevilla se veía asolada por una grave epidemia de peste que, durante más de cuatro meses, arrasó con más de la mitad de la población. Ante aquella situación límite, el Ayuntamiento solicitó como último recurso realizar una rogativa al Santo Cristo de San Agustín. El delegado ha subrayado que “aquel mismo día de la procesión, el contagio cesó de manera muy notoria, declarándose finalizada la epidemia a partir de entonces”. Como muestra de gratitud, desde el año 1650 la Corporación Municipal instauró la asistencia perpetua cada 2 de julio a las plantas del Santo Crucifijo, para dar gracias por el restablecimiento de la salud en la ciudad.

“Hoy cerramos un círculo y saldamos una deuda con la que fue la imagen devocional más importante de la Sevilla del Siglo de Oro”, ha afirmado Juan Bueno, quien ha querido agradecer a la Hermandad de San Roque, que rinde culto al Santo Crucifijo de San Agustín, “el amplio y cuidado programa de actos y cultos desarrollados con motivo del 375 aniversario”. Desde hoy, esta nueva plaza “pone en valor un fragmento esencial de la historia de Sevilla y permite que sea conocido y recordado por los sevillanos con el nombre del ‘Asilo y protector’ de la ciudad”, ha destacado el delegado del Distrito Nervión.