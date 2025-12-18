Así ha celebrado Sevilla el día de la Esperanza 2025

Sevilla se reencuentra con sus Esperanzas y, como cada año, los fieles se echan a la calle para venerar a sus imágenes. Numerosas dolorosas han sido expuestas en devoto besamanos este 18 de diciembre, jornada en la que se conmemora el día de la Esperanza. Entre ellas, la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, la Esperanza de la Trinidad o la Virgen de la O.