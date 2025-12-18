VIVIENDA
Así cambian los vecinos de los barrios de Sevilla
Besamanos de la Esperanza de Triana
Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio

Así ha celebrado Sevilla el día de la Esperanza 2025

Guía y horarios de los besamanos de las Esperanzas en Sevilla 2025

Ismael Rubio

18 de diciembre 2025 - 19:20

Sevilla se reencuentra con sus Esperanzas y, como cada año, los fieles se echan a la calle para venerar a sus imágenes. Numerosas dolorosas han sido expuestas en devoto besamanos este 18 de diciembre, jornada en la que se conmemora el día de la Esperanza. Entre ellas, la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana, la Esperanza de la Trinidad o la Virgen de la O.

Besamanos de la Esperanza Macarena
1/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
2/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
3/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
4/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
5/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
6/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
7/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
8/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
9/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
10/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza Macarena
11/47 Besamanos de la Esperanza Macarena / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
12/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
13/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
14/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
15/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
16/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
17/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
18/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
19/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
20/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad)
21/47 Besamanos de Nuestra Señora de la Esperanza (La Trinidad) / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
22/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
23/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
24/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
25/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
26/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
27/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
28/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
29/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
30/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de la O
31/47 Besamanos de la Virgen de la O / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
32/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
33/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
34/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
35/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
36/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
37/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza
38/47 Besamanos de la Virgen de Gracia y Esperanza / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
39/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
40/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
41/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
42/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
43/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
44/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
45/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
46/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio
Besamanos de la Esperanza de Triana
47/47 Besamanos de la Esperanza de Triana / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats